Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se građanima iz Azerbejdžana gde je imala važne sastanke, a posebno je istakla važnost govora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

- Jako uspešan dan za mnogo sastanaka i značajnih tema za Srbiju. Ja sam ovde u zvačničnoj poseti. Parlamentarna saradnja koja je posebno jaka od 2022. godine kada je gospodin Orlić potpisao sporazum, i to će se svakako nastaviti - rekla je Brnabić na početku.

Kako je dodala — ono što je važno jeste nastavak saradnje u energetici.

- Ono što je izuzetno važno je saradnja u energetici. Danas je energetska bezbednost sastavni deo nacionalne bezbednosti, a nama je Azerbejdžan jedan od najvažnijih i najodanijih prijatelja. Dva ugovora koja treba da potpišemo je novi ugovor o snabdevanju gasom, sada je on dogovoren, treba da se potpiše u narednim nedeljama. Ono što je posebno značajno, pored dogovorenih isporuka gasa, Azerbejdžan će izaći u suret tome da u zimski mesecima obezbedi dodatne količine gasa za Srbiju. To će biti jako važno za predstojeću zimu, i pokazuje koliko je snažno partnerstvo između Vučića i Alijeva - kaže Brnabić.

O obraćanju Vučića iz Njujorka

Danas će se predsednik Vučić obratiti na Generalnoj skupštini UN, na šta je Ana Brnabić istakla da će na najbolji način istaći naše nacionalne interese.

- Njegovo obraćanje ne očekuju samo građani u Srbiji, već ljudi širom slobodarskog sveta. On je do sada uvek imao poruku za sve slobodarske narode i zemlje, za sve koji ne slušaju i ne žele da budu poslušnici bilo čijeg interesa sa strane, bilo kog globalnog igrača, već se bore za svoj suverenitet i za ono što hoće njihovi narodi. To je glas kojim govori Vučić, za ponos je to što obraćanje predsednika ne čekamo samo mi, već sve slobodarske zemlje i narodi.

Podsetimo, predsednica Skupštine se sastala danas sa predsednicom Parlamenta Azerbejdžana, čime je završena zvanična poseta.