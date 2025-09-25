Slušaj vest

Talas politički motivisanog nasilja, koji preko Amerike i slučaja ubistva Čarlija Kirka trese ceo svet, trebalo bi ozbiljno da zabrine i nas, s obzirom na veliku polarizaciju društva i pokušaje nekih ekstremnih levičara da normalizuju pretnje, pa čak i fizički napad na političke neistomišljenike, kao nove oblike političke borbe.

Koliko je ovaj talas brzo došao i u region, možda najbolje govori vest iz susedne Hrvatske, gde je u utorak ubijen bivši poslanik HDZ Zoran Grgić, poznat, između ostalog, po svojim desničarskim stavovima i podršci Donaldu Trampu.

Ekstremni levičari, odnosno anarholiberali, svuda u svetu po istoj matrici izazivaju haos i nerede, a Milano je samo poslednji u nizu primera gde su grupe ekstremista napale policiju, gađale ih bakljama i nasrtale na njih šipkama. Sličnost u obrascima ponašanja ekstremista u Italiji, Americi, Srbiji ili Francuskoj je nedvosmislena - oslanja se na demonizaciju i dehumanizaciju neistomišljenika i upotrebu verbalne ili fizičke sile da se drugačije mišljenje pobije.

Radikalni jezik

Pravnik Milan Antonijević kaže da sve ovo što se dešava jeste veliko upozorenje.

- Vidimo da su to sve mlađi ljudi koji se na tako nešto odlučuju. Oni su potpuno na društvenim mrežama i ta pažnja im odgovara. Ovo jeste upozorenje posle svega što se dešava i u Americi i u regionu, da društvo mora da se zaleči, da mora da se razgovara o svakom pitanju, da ekstremizam ne sme da nailazi na bilo kakvu podršku, da pretnje ne smeju da se normalizuju... A to je situacija koju smo videli kod nas u prethodnih godinu dana. Dakle, pretnje i uvrede su potpuno normalizovane, kao i ta duboka podela, i ono što postoji to je i dehumanizacija kao način političke borbe. Napadaju se i porodice. Ono okupljanje ispred doma bilo kog političara je takođe jedan vid dehumanizacije i ulaska u privatnost, što ne bi smelo da se toleriše i preko čega ne bi smelo da se pređe - upozorava Antonijević.

Govoreći o ideološkim odrednicama, on kaže da je očigledno da postoji ekstremno leva opcija, koja je spremna i na takve stvari kakve su ubistvo političkog protivnika.

- Sigurno je da postoje pojedinci unutar te opcije koji, potpuno nesvesni bilo kakvih posledica, misle da će imati podršku nakon ovakvih ubistava. Teško je generalizovati. Radikalni jezik se uvukao u mnoge delove političkog spektra. Ima ga i na levici i na desnici, ali da, ovo o čemu sad pričamo jeste nasilje koje je normalizovano u delu radikalne levice - zaključuje Antonijević.

Stanje džungle

Politički filozof Dragoljub Kojčić opisuje sadašnju situaciju kao povratak u stanje džungle.

- Kada je ovaj svet pogubio svaku logiku i odustao od dijaloga argumentima, onda se dogodio kafanski scenario. To znači da, kad nema argumenata, na dnevni red dolazi nasilje. Čovečanstvo se zapravo vratilo u stanje džungle. Što se Srbije tiče, mi smo upravo jedan primer u kome deo naših građana pribegava nasilju jer nema šta da kaže. Nasilje je počelo blokiranjem prava prolaza običnim građanima, pa je ušlo u fazu paljenja prostorija političkih protivnika, kao što je bilo u Novom Sadu i Valjevu, donošenjem na proteste štangli i motki od tri metra i životinjskim udarcima po policiji, koja samo štiti red u javnom prostoru - podseća Kojčić.

Kada je reč o svetskoj ravni, prelazak sa argumenta na nasilje pokazao se u ubistvu Čarlija Kirka, nešto pre toga u atentatima na Roberta Fica i Donalda Trampa, ali i ubistvom Šinza Abea.