Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Njujorka, nakon obraćanja na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

- U izlaganju koje sam u ime delegacije Srbije izneo i zahvalan sam timu koji je radio na tome. Trudio sam se da ukažemo na velike opasnosti, da kažemo istinu hrabro, da Srbiji ne stvorimo nove neprijatelje. Da sačuvamo stabilnost i mir i u našem regionu, jer to ne ide baš sasvim dobro u drugim delovima sveta - rekao je nakon govora.

Kako je dodao, jasno je da nas očekuje još sastanaka i razgovora već sutradan.

- Jasno je da nas očekuje mnogo problema u skoroj budućnosti, verujem da ćemo sutra moći više da govorimo o tome. Ja ću vam reći o nekoliko stvari iz razgovora sa sekretarom Rubijom, ali ću govoriti o predstojećim sastancima, sada neposredno po okončanju davanja ovih izjava imaću sastanak sa finskim predsednikom Aleksom Stubom, zatim sa gruzijskim predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, zatim sa Generalnim sekretarom Saveta Evrope gospodinom Berseom, a onda imamo izuzetno važan sastanak, ne mogu da govorim glasno, umoran sam, nemojte ljudi, stavili ste zato mikrofone, ako možete čujete, ne ljutite se - dodao je.

Foto: Pritnscreen/RTS

Predsednik je dodao da je pozvao predsednika Trampa da poseti Srbiju.

- Večeras je sastanak, i to jedan i jedan naše delegacije, i moj sa Antonijom Koštom, a zatim verujem da će se videti i sa najvažnijim podpredsednicima vlade, ministara spoljnih poslova, Velike Britanije, Nemačke i tako dalje. Sutra desetine sastanaka, svi imamo, ne mogu više ni da pohvatam, ni sve da zapamtim, da budem sasvim iskren. Ali stići ćemo sve to da uradimo. Ono što je u razgovoru sa sekretarom Rubijom bilo važno, rekao bih da je ton bio prijateljski, razgovor bio iskren, otvoren, izuzetno sadržajan. Pozvao sam predsednika Trampa zvanično preko Stejt Departmenta i NSC-a da poseti Srbiju - otkrio je i dodao:

O sankcijama NIS

- Govorili smo o svim važnim temama, nije bio lak razgovor oko sankcija NIS-u, molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim samo da vam kažem da to neće biti jednostavno. Iako slučajno donesu odluku o produženju od mesec dana, to će biti zato što je juče sekretar Rubijo pažljivo slušao naše molbe, ali se vidi njihova odlučnost da ovoga puta ne odustaju od sprovođenja sankcija, tako da još ne znam koja će njihova konačna odluka biti, ali ako slučajno dobijemo tih mesec dana, a ne verujem da ćemo dobiti, ako ih i slučajno dobijemo, dobićemo ih zbog ovog razgovora i dobićemo ih samo mesec dana, a onda nam prestaju drugi problemi.

Foto: Pritnscreen/RTS

Istakao je da niko nije došao nikoga da čuje, već da svi ulaze u svoje rovove, ali da je bitno da se svačiji glas čuje.

- Imali smo dobar razgovor sa Rubijom. I sad kada vidite sve što je rekao Donald Trump juče i što je rekao i Ursula fon der Lajen posle njega, nama ostaje da vidimo šta ćemo i kako da radimo istovremeno, ne želeći da izgubimo partnerstvo i prijateljstvo sa zemljama sa kojima smo uvek bili tradicionalni prijatelji. U svakom slučaju sledi nam mnogo razgovora, svet ne mislim da ide u dobrom smeru jer niko nikoga nije došao da čuje, niko nikoga nije došao stvarno da sluša, svi ulaze u svoje rovove. Ja to primećujem, ovo govorim kao neko sa strane, kao predsednik jedne male zemlje koja svakako nije ni u centru pažnje, ni u centru zbivanja, ali na koju svi ti događaji utiču svakako i utiču nejednostavno. Čak i ovo što je Ursula fon der Lajen rekla od 1. januara 2027. Neće biti dozvoljen uvoz gasa, slušajte ljudi koliko god mi da uvezemo iz Azerbejdžana, šta god uradimo umeđu vremenu, šta da radimo, kako ćemo da preživimo.

Sutra se očekuje razgovor sa Kajom Kalas, i kako ističe neće biti jednostavan razgovor.

- Ponosan sam na to što smo i danas izneli principe iz povelja Ujedinjenih nacija, Ujedinjenih nacija kao neprikosnovene, kao nešto čega se Srbija drži i što niko ne može da je prebaci za razliku od činjenice da mi možemo to gotovo svima u različitim situacijama da prebacimo. Ponosan sam na malu, slobodnu, za nas najvažniju zemlju na svetu i eto to je to - istakao je.

O KiM

- Mislim da su oni prilično nervozni, osim prijema za sve. Dakle, ono što je organizovano za svakog ako hoće da dođe na te otvorene prijeme, od prijema koje organizuje predsednik Trump do prijema koje organizuju svi drugi, oni nemaju, gotovo nigde nisu imali uplive. Ako gledate sa kim smo mi razgovarali u Sjedinjenim Državama, mi smo sa Markom Rubijom, a on je razgovarao sa predsednicima tri Evropske države. Donald Trump je razgovarao sa Evropskim državama, koliko sam primetio samo sa, u ovom trenutku, dakle na ovom zasedanju, samo sa Zelenskim.

Ministar spoljnih poslova je dodao da je Vljosa Osmani došla nelegitimno na sednicu, zbog čega je uložena nota Ujedinjenim nacijama.

- Moram da kažem da nama neće biti ni malo lako jer pritiskaće sa različitih strana svi, jer svi žele da se opredele i da vide gde su čiji rovovi, a mi u rovove nećemo. Mi hoćemo da sačuvamo svoj narod i svoju zemlju i nećemo da idemo u rovove, sukobe, ratove. Bili smo nažalost šampioni u broju ratova koje smo imali tokom 20. veka. U Prvom svetskom ratu 28 odsto stanovništva izgubili, u Drugom svetskom ratu milion Srba izgubili - ocenio je.

Foto: Youtube

- Vreme je da mi čuvamo svoj narod, da čuvamo svoju decu, svoju budućnost i zato nam se ne hrli u njihove rovove. A oni, vidim da ih iskopavaju sve dublje i dublje jedne prema drugima i da je samo mržnja u pitanju ko je na ovoj strani, a ko je na onoj strani. Kad im kažeš nemojte da nas vučete i nećemo ni na jednu stranu, onda u tim sukobima ne vredi. Onda ste naravno izloženi svim mogućim pritiscima i neće nam biti ni malo lako u to, nemojte da sumnjate - rekao je i dodao:

O ubistvu Čarlija Kirka

- To je uzdrmalo svet, zato što kada vidite da neko bude ubijen zbog svog drugačijeg stava, a da postoje ludaci koji su srećni zbog toga, jer mi smo... Nemojte da smetnete s uma ono na čemu sam insistirao danas, što mislim da je ključni razlog i to je stvar zašto su neki koji nisu imali nikakvu političku viziju i u jednom trenutku izgledalo ljudima da postaju dominantni na političkoj sceni Srbije, pa je naravno to usahlo posle izvesnog vremena. To je zato što sve manje pristojnosti, sve manje elementarnog vaspitanja, dakle, ljudi u svakom selu kada neko umre i nije važno makar si se sto puta s njim u kafani potukao ili ne znam šta — tvoje je da staneš mirno, da skineš šešir i da odstojiš dok ne prođe povorka koja vodi ka groblju - rekao je i dodao da postoje ludaci koji se raduju tuđoj smrti i to zbog smrti mladog, nevinog čoveka — samo zato što misli drugačije od njih.

Komemoracija Čarliju Kirku Foto: CAROLINE BREHMAN/EPA, Ross D. Franklin/AP

Veliki skup naroda protiv blokada

- Tako da u teškoj situaciji smo svi, sad moramo da mnogo radimo, da se borimo, da gledamo kako ćemo i šta da činimo u budućnosti i da guramo zemlju napred. Sada smo prevazišli one bilo kakve veće demonstracije, to ne postoji. Pošto ovi koji prave velike demonstracije oni ne prave nikakve probleme, ni državi, ni društvu, niti bilo koga napadaju. To je sad za nedelju zakazano umesto za subotu, to sam video danas u sedamnaest sati, tako da ovih drugih nema, to je po hiljadu, dve, tri maksimalno, tako da dobro, Srbija se izvukla iz katastrofe i polako, ali sigurno ide napred - rekao je i najavio veliki skup naroda protiv blokada koji će biti održan u nedelju, 28. septembra.

O ratu između "škaljaraca" i "kavčana"

- Ja sam kriv za njihov rat. To je bio naslov u medijima. Prihvatam, kriv sam za sve na svetu što nekome padne na pamet i čekam samo da se nekako dogovore kako sam učestvovao — iako nisam bio rođen, ni blizu u planovima roditelja — za ubistvo Kenedija, jer samo za to još nisam bio kriv. Ne mogu da se bavim ljudima koji ništa ne rade u životu i gube vreme po ceo dan.

- Samo hoću da ljudi u Srbiji znaju da smo se borili i da smo dali sve od sebe. Da ovo nije lako izneti, zato što će svakako biti i predmet napada i predmet kritika i to velikih sila, ali smo izneli istinu, izneli je na ponosan način, dostojanstven način, mirno, staloženo. Ja sam zahvalan ljudima u Srbiji jer bez njih mi se ne bismo osećali tako slobodni i tako suvereni u donošenju odluka. Hvala Srbiji, hvala građanima, beskrajno vas volim, a sad imamo mnogo posla - završio je.

Predsednik Vučić je održao govor na zasedanju Skupštine UN, o čemu možete pročitati u našem tekstu OVDE.

Fokus na rešavanju pitanja američkih tarifa, ali i novih investicija...

Podsetimo, predsednik se sastao sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubijom.

- Važan i sadržajan razgovor sa Markom Rubijom o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima - naveo je Vučić na Instagramu nakon razgovora i dodao:

- Fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetika i novih tehnologija, kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga - dodao je predsednik.

Vučić, podsetimo, boravi u Njujorku, zbog učešća na 80. sednici Generalne skupštine UN, a u utorak se sastao sa brojnim zvaničnicima i svetskim liderima. Predsednik Srbije je razgovarao sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Finske Aleksanderom Štubom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom, predsednikom Sirijske Arapske Republike Ahmedom al Šarom, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom... Predsednik Vučić obratiće se u sredu učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.