U toku je 80. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a glavne teme su sukob u Ukrajini, situacija u Gazi, klimatske promene i siromaštvo. Našu delegaciju predvodi predsednik Aleksandar Vučić. Jubilarno jesenje zasedanje za Srbiju je u znaku bezbednosti i zaštite Srba na Kosovu i Metohiji, uvođenje sankcija NIS-u koje bi na snagu trebalo da stupe 26. septembra i situaciji u Republici Srpskoj.

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

- Imamo veliki izazov, pre svega u smislu energetske bezbednosti Srbije, imajući u vidu da je NIS glavni kada je u pitanju energetska bezbednost Srbije mislim da ćemo morati da ubrzamo diverzifikaciju i da vidimo kako možemo iz Azerbejdžana, vidimo da je danas i predsednica Skupštine Ana Brnabić danas u Azerbejdžanu što pokazuje kordinisanu akciju i predsednika Vučića i Vlade Srbije i Narodne skupštine kada je u pitanju diverzifikacija da se ubrza zaštita Srba na KiM. Mislim da je tu od velike važnosti saradnja Srbije sa SAD, UN gube svoju relevantnost u 2025. godini, pogotovo pod vođstvom predsednika Trampa koji nije zainteresovan da ojačava takvu jednu instituciju, već je zainteresovan pre svega za bilateralnu saradnju.- kaže Vladimir Kljajić, politikolog.

Bilateralnu saradnju sa SAD trenutno komplikuju različiti stavovi Vladimira Putina i Donalda Trampa u vezi sa ratom u Ukrajini, sukobi u Gazi, kao i pitanje Palestine, koju su do sada priznale Velika Britanija, Kanada, Francuska, Portugalija i Australija, ali ne i SAD, koja i dalje održava bliske odnose sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- To je mnoštvo ukrštenih faktora, Amerika kao svetska sila, Srbija zemlja koja traži svoju poziciju u vrlo nezahvalnim i turbulentnim vremenima i sada se diplomatija na čelu sa predsednikom Vučićem nalazi u vrlo nezavidnoj situaciji jer mora da se lobira po tankom žiletu i onoj žici gde mnogo sukobljenih različitih interesa između velikih sila često bivamo kolateralna šteta. Umeće diplomatije i iskustvo može da nas ohrabruje da tu treba tražiti neku srednju meru da se ne bi ni jednoj ni drugoj strani zamerali - naveo je za Kurir profesor doktor Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

Po mišljenju poznavaoca prilika mnogo su važniji razgovori koji se dešavaju na marginama, pa se tako predsednik Vučić sastao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

"PRED NAMA JE VELIKI IZAZOV" Kljajić o Generalnoj skupštini UN-a: Oni gube svoj značaj, za Srbiju je ključna saradnja sa SAD Izvor: Kurir televizija

- Mislim da te hiljade rezolucija koje su donete od strane UN videli smo u predhodnom periodu da je vrlo mala implementacija, videli smo kada je u pitanju Rezolucija 1244, vidimo kada je u pitanju ljudskih i manjinskih prava na KiM, vidimo da je to mrtvo slovo na papiru i da osim osude nemamo ništa. Ne treba zaboraviti da Rusija i Kina u ovom trenutku kada je zaštita Srba na KiM mogu malo da pomognu, pre svega što je Rusija zainteresovana za rat, odnosno sve svoje resurse koristi za rat u Ukrajni a Kina smatra da je to daleko za nju da bi se ona sad mešala u te neke odnose, mislim da su SAD prava adresa - dodaje Kljajić.

Amerika je prava adresa i kada je status Republike Srpske i poštovanje Dejtona u pitanju, dok moć UN odavno slabi, a velike sile nisu po mišljenju analitičara zainteresovane za reformisanje organizacije koja broji 193 članice.

Kurir.rs