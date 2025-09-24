Ekipa Informera je napadnuta tokom izveštavanja u Zaječaru
Saopštenje
EKIPA INFORMERA NAPADNUTA U ZAJEČARU Asocijacija novinara Srbije: Odvrtanje točkova na službenom vozilu je brutalan napad na slobodu medija!
Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje monstruozni pokušaj ubistva ekipe Informera u Zaječaru!
- Odvrtanje točkova na službenom vozilu je teroristički akt protiv novinara i brutalan napad na slobodu medija - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Dosta je zastrašivanja i ućutkivanja boraca za istinu! Zahtevamo hitnu istragu, hapšenje i najstrože kažnjavanje počinilaca.
