Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje monstruozni pokušaj ubistva ekipe Informera u Zaječaru!

- Odvrtanje točkova na službenom vozilu je teroristički akt protiv novinara i brutalan napad na slobodu medija - navodi se u saopštenju i dodaje: 

- Dosta je zastrašivanja i ućutkivanja boraca za istinu! Zahtevamo hitnu istragu, hapšenje i najstrože kažnjavanje počinilaca.

