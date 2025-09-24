VUČIĆ PONUDIO BEOGRAD KAO MESTO SUSRETA SUKOBLJENIH STRANA: Srbija nije tampon zona, već most, a mostovi ne dele, već povezuju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći na Generalnoj skupštini UN, ponudio je Beograd kao mesto dijaloga za sve sukobe širom sveta.
"Svet je pred velikim geopolitičkim podelama i poveljom nacija jedini okvir koji može da nas drži zajedno. Srbija nije tampon zona, već most, a mostovi ne dele, već povezuju. Samo i tim, kao što, kao predsednik Srbije, prvi put bih želeo da ponudim Beograd, glavni grad Srbije, kao mesto dijaloga za sve sukobe širom sveta. Ja verujem da ćemo ponuditi najbolje moguće gostoprinstvo i apsolutnu bezbednost za učesnike.
Svet je pred najsmrtonosnijim talasom nasilja od Drugog svetskog rata. Najveći broj sukoba je izbio u poslednjih sedam decenija. Širenje dezinformacija, posebno putem digitalnih platformi, izazvalo je nepoverenje između zemalja, uticalo na izbore, trgovinske pregovore i na osećaj javnosti. Srbija veruje u pragmatičnu kooperaciju, pronalazak zajedničkog terena, iako ima neslaganja", rekao je, između ostalog predsednik Vučić.