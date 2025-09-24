Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći u UN na Generalnoj skupštini, ukazao na nasilje koje Srbi na KiM svakodnevno trpe.

"Ovom prilikom je najbolje da se ponovi da moja zemlja nikada neće zaboraviti svoju istoriju, svoj narod, svoje svetinje. Kosovo i Metohija su neodvojivi deo Srbije, glavni stup njenog identiteta, kulture i duhovne baštine. Za nas, Srbe, ne radi se samo o parčetu zemlje, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja više vekova unazad. Mi se brinemo ne iz moralnih istorijskih razloga, već i ljudskih. Moram da savetujem, da vam govorim o dramatičnim okolnostima u kojima žive Srbi na Kosovu svakoga dana. Njima uskraćuju osnovna ljudska prava na život, slobodu kretanja, na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pristup zaposlenju i imovini.

Žive u izolaciji, osnovna hrana i lekovi, vladaju nesuglasice, deca rastu u neizvesnosti i strahu, njihova situacija nije samo lokalna, već dodiruje savest čitave međunarodne zajednice i predstavlja test spremnosti da pomaže bespomoćnima.

Ukoliko se prihvati nasilje koje Srbi trpe, onda to nije dobro. Srbi doživljaju fizičke napade, zastrašivanje, nezakonite hapšenja, konfiskaciju imovine, jezička prava, prava na školovanje i na kulturno izražavanje su ograničena. Srbi su često diskriminisani, što im čini život težim, jer im uskraćuju osnovne usluge, oporezuju ih preko svake mere. Cilj je da se stvori pritisak, strah i samim tim da se promeni demografska slika i da se Srbi primoraju da pobegnu sa Kosovske Metohije. Samim tim, Srbija poziva međunarodnu zajednicu da preduzme konkretne mere da zaustavi nasilje kako bi se obezbedila bezbednost i prava svih naroda na Kosovskoj Metohiji. Nije dovoljna empatija, trebaju nam mehanizmi zaštite.