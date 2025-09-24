Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Njujorku, na Generalnoj skupštini UN, rekao da "Balkan ne sme biti igralište za ambicije drugih, već za deljenje odgovornosti".

"Trideset godina posle rata stabilnost je postala najveća vrednost. Narodi Balkana zaslužuju pravo da oblikuju svoju budućnost bez međunarodnog mešanja, poštovanjem i saradnjom uvažene kolege, saradnja, dijalog, međusobno poverenje su glavne poluge međunarodnih odnosa i u regionu.

Smatramo da bi naš region trebalo da gleda u budućnost, da nastavimo da radimo u korist svih građana i ekonomskih veza. Da parafraziram Indiru Gandi, ona je rekla ne možete se rukovati stisnutom pesnicom, Srbija daje svoju ruku u raširenu i posvećena je stabilnosti i bezbednosti svim onima koji imaju viziju zajedničke evropske budućnosti.

Stabilnost našeg regiona je izuzetno bitna za nas, kao garant Dejtonskog sporazuma koji smo potpisali, uvek ćemo raditi u pravcu njegove pune implementacije, poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda u BiH — Srba, Bošnjaka i Hrvata. Jednostrani akti i zloupotreba ovlašćenja suprotni su Dejtonskom sporazumu i ne dovode do mira, već do tenzija. Jedino uz dogovor naroda BiH i entiteta može se garantovati stabilnost i funkcionalnost te zemlje. Bez dijaloga i jednostranih inicijativa na koje nisu pristali svi zainteresovani, posebno inicijativa koje koriste međunarodne organizacije, korak su nazad u pravcu novih podela. Srbija će koristiti sva diplomatska sredstva da spreči te aktivnosti, jer one podrivaju regionalni dijalog, proces pomirenja i razumevanja. Nećemo klevetati i promovišaćemo regionalnu stabilnost kako bismo dali doprinos globalnoj bezbednosti.

U ovoj instituciji i svuda drugde vodi se jedna lažna kampanja protiv Republike Srbije i Republike Srpske, entiteta u Bosni. Širom sveta, bezbroj puta, čuli smo kako su govorili iz dobro obaveštenih izvora, samo je trenutak pre nego što će Srbija napasti neki region, samo je pitanje dana, baš kao i za Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. I sve to vreme, to je naravno bila laž, jedna divna zavesa koja bi trebalo da omogući međunarodnim predstavnicima koje je narod izabrao da rade sa legitimnim predstavnicima Srpskog naroda, dakle jednog od tri konstitutivna naroda, uvodeći sankcije protiv njih, smenjujući ih sa mesta, tamo gde ih je narod izabrao i vodeći krivične postupke i izricanjem kazni za verbalni delikt.