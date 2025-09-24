"Govorili smo o svim važnim temama, nije bio lak razgovor oko sankcija NIS-u, molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim samo da vam kažem da to neće biti jednostavno. Iako slučajno donesu odluku o produženju od mesec dana, to će biti zato što je juče sekretar Rubijo pažljivo slušao naše molbe, ali se vidi njihova odlučnost da ovoga puta ne odustaju od sprovođenja sankcija, tako da još ne znam koja će njihova konačna odluka biti, ali ako slučajno dobijemo tih mesec dana, a ne verujem da ćemo dobiti, ako ih i slučajno dobijemo, dobićemo ih zbog ovog razgovora i dobićemo ih samo mesec dana, a onda nam prestaju drugi problemi", naveo je predsednik Vučić.