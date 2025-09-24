Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je, obraćajući se medijima u Njujorku, da će naredni skupovi građana protiv blokada biti u nedelju, 28. septembra.

"U teškoj situaciji smo svi, sad moramo da mnogo radimo, da se borimo, da gledamo kako ćemo i šta da činimo u budućnosti i da guramo zemlju napred. Sada smo prevazišli one bilo kakve veće demonstracije, to ne postoji. Pošto ovi koji prave velike demonstracije oni ne prave nikakve probleme, ni državi, ni društvu, niti bilo koga napadaju. To je sad za nedelju u 17 sati zakazano umesto za subotu, to sam video danas, tako da ovih drugih nema, to je po hiljadu, dve, tri maksimalno, tako da dobro, Srbija se izvukla iz katastrofe i polako, ali sigurno ide napred", rekao je i najavio veliki skup naroda protiv blokada koji će biti održan u nedelju, 28. septembra.

2025-09-24 19_14_27-Message.png
Screenshot 2025-09-24 184610.png
Screenshot 2025-09-24 185147.png
2025-09-24 19_14_27-Message.png
Aleksandar Vucic.jpg