NASTAVLJAMO BORBU ZA SRBIJU DO KASNO U NOĆ! Vučić posle obraćanja u UN: Govor je završen, a sad navali na sendviče, da se skupi energija za predstojeće sastanke
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je istorijski govor na Generalnoj skupštini UN u Njujorku, posle čega se obratio medijima.
Sve to je bio samo uvod za ono što predsednika Vučića očekuje u nastavku dana, a to je niz važnih sastanaka sa najvišim svetskim zvaničnicima.
"Govor je završen, a sad navali na sendviče, da se skupi energija za predstojeće sastanke. Nastavljamo borbu za Srbiju do kasno u noć!", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.
Vučiću predstoje sastanci sa finskim predsednikom Aleksom Stubom, gruzijskim predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, generalnim sekretarom Saveta Evrope Berseom...
