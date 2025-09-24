Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je istorijski govor na Generalnoj skupštini UN u Njujorku, posle čega se obratio medijima.

Sve to je bio samo uvod za ono što predsednika Vučića očekuje u nastavku dana, a to je niz važnih sastanaka sa najvišim svetskim zvaničnicima.

"Govor je završen, a sad navali na sendviče, da se skupi energija za predstojeće sastanke. Nastavljamo borbu za Srbiju do kasno u noć!", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Vučiću predstoje sastanci sa finskim predsednikom Aleksom Stubom, gruzijskim predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, generalnim sekretarom Saveta Evrope Berseom...

