Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Finske Aleksanderom Stubom u okviru 80. zasedanja Generalne skupštine UN, kao i sa predsednikom Republike Gruzije Mihailom Kavelašvilijem.

- Sadržajan razgovor sa predsednikom Aleksanderom Stubom o bilateralnim odnosima Srbije i Finske, koje karakterišu pozitivni trendovi u razvoju političkog dijaloga i kontinuirana dobra saradnja, ali sam uveren da postoji još mnogo prostora da unapredimo naše partnerstvo. Finska nam je važan partner i na evropskom putu, a podrška koju pružaju u reformama i razmeni iskustava u oblasti vladavine prava, javne uprave i održivog razvoja je dragocena za našu zemlju - napisao je predsednik i dodao:

- Siguran sam da će naši odnosi nastaviti da se razvijaju u duhu međusobnog poverenja i zajedničke vizije stabilne i prosperitetne Evrope.

Sa predsednikom Gruzije

- Dobar razgovor sa predsednikom Kavelašvilijem. Odnosi Srbije i Gruzije su tradicionalno prijateljski i dobri, zasnovani na našoj kulturnoj i istorijskoj bliskosti, a ove godine obeležavamo i 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Srbija i Gruzija povezuje iskreno prijateljstvo naših naroda, utemeljeno na sličnim vrednostima, međusobnom uvažavanju i toplom gostoprimstvu. Verujem da će jačanje političkog dijaloga, kulturne i obrazovne razmene, kao i sve dinamičnija ekonomska saradnja, doprineti da naše odnose podignemo na još viši nivo, na dobrobit građana obe zemlje - rekao je i dodao:

- Postoji obostrani interes i značajan prostor za unapređenje saradnje, naročito u oblasti trgovine, investicija i turizma, čemu će dodatno doprineti i uspostavljanje direktne aviolinije Beograd–Tbilisi. Posebno pozdravljam i odluku Gruzije da učestvuje na EXPO 2027 u Beogradu. Uveren sam da će prijateljstvo Srbije i Gruzije nastaviti da raste u duhu poverenja, međusobnog poštovanja i zajedničke vizije budućnosti.

