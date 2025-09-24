RAZGOVOR O KLJUČNIM PITANJIMA ZA SRBIJU I REGION! Vučić sa Bersetom u Njujorku: Uveren sam da će saradnja sa Savetom Evrope dobiti dodatni zamah (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom tokom 80. Zasedanja Generalne skupštine UN.
"Sastanak sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom bio je prilika za otvorenu i konstruktivnu razmenu mišljenja o svim ključnim pitanjima za Srbiju i region. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije, unapređenju demokratskih standarda, jačanju institucija, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, kojima Srbija ostaje potpuno posvećena.
Posebno sam zahvalio Savetu Evrope na kontinuiranoj podršci u očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti, kao i na zaštiti prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Naglasio sam da će Srbija i nadalje biti ozbiljan i pouzdan partner svima kojima je cilj napredak Evrope i dobrobit svih naših građana.
Uveren sam da će saradnja sa Savetom Evrope dobiti dodatni zamah i doprineti jačem povezivanju, intenzivnijem dijalogu i ubrzanju reformskih procesa, čime bi se stvorila čvrsta osnova za povratak mira, bolju budućnost i prosperitet našeg kontinenta", naveo je Vučić na Instagramu.