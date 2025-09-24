Politika
KRŠ I LOM NA SVE STRANE! Zaposleni ušli u Rektorat u Kragujevcu i zatekli blokaderski svinjac - pogledajte taj haos (VIDEO)
Zaposleni, na čelu sa rektorom Vladimirom Rankovićem, ušli su u Rektorat u Kragujevcu i zatekli haos.
Kako je naveo Rektorski kolegijum Univerziteta u Kragujevcu, zaposleni u Rektoratu vratili su se na svoja radna mesta zbog najavljene spoljašnje kontrole kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela.
A kada su ušli u Rektorat, doživeli su šok - kao da su ušli u svinjac.
Blokaderi su ostavili stvari i đubre na sve strane - bukvalno krš i lom.
Inače, u zajedničkom saopštenju dekana fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu danas je izražena puna podrška rektoru i rektorskom kolegijumu u njihovom doslednom radu na očuvanju zakonitosti, akademskog integriteta i institucionalne stabilnosti Univerziteta.
