Slušaj vest

Zaposleni, na čelu sa rektorom Vladimirom Rankovićem, ušli su u Rektorat u Kragujevcu i zatekli haos.

Kako je naveo Rektorski kolegijum Univerziteta u Kragujevcu, zaposleni u Rektoratu vratili su se na svoja radna mesta zbog najavljene spoljašnje kontrole kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela.

A kada su ušli u Rektorat, doživeli su šok - kao da su ušli u svinjac.

Blokaderi su ostavili stvari i đubre na sve strane - bukvalno krš i lom.

Blokaderi ostavili haos u Rektoratu u Kragujevcu Izvor: Kurir

Inače, u zajedničkom saopštenju dekana fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu danas je izražena puna podrška rektoru i rektorskom kolegijumu u njihovom doslednom radu na očuvanju zakonitosti, akademskog integriteta i institucionalne stabilnosti Univerziteta.

Ne propustitePolitikaZAVRŠENA KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA: Za gradonačelnika izabran Vladimir Videnović, blokaderi sve vreme pravili haos
Zaječar skupština
Politika"NASTAVLJAJU URUŠAVANJE INSTITUCIJA": Brnabić osudila nasilje blokadera u Zaječaru
Screenshot 2025-09-01 083851.png
PolitikaNE SMIRUJE SE RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA! Biljana Đorđević iz ZLF ponovo udarila na studente blokadere: "Oglušuju se o pozive na koordinaciju"
111.jpg
Politika"U NOVOM SADU IMAMO EKSTREMISTIČKO JEZGRO" Gradonačelnik Mićin: U Rektoratu je nađeno i oružje
Screenshot_2.jpg