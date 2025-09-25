Slušaj vest

"Ekscelencije, dame i gospodo, velika mi je čast što mogu da se obratim jubilarnoj sednici povodom 80. godišnjice Ujedinjenih nacija u ime Republike Srbije, člana osnivača Ujedinjenih nacija i zemlja koja poštuje slobodu i ponosna je na svoju istoriju.

Ove godine obeležavamo osam decenija postojanja svetske organizacije. U tom periodu Ujedinjene nacije su bile okvir za dijalog, saradnju i solidarnost među narodima, bez čega ne bi bilo moguće reagovati na izazove današnjeg vremena. Jedino s zajedničkim naporom možemo napraviti budućnost koja će biti dostojanstvena i bezbedna.

Time dolazim, dame i gospodo, na 5 osnovnih načela koja vode Srbiju i njenu spojenu političku viziju i predstavljaju stubove u svojim međunarodnim akcijama.

BROJ 1 - Ujedinjene nacije nisu nikakav relikt prošlosti, već kompas budućnosti. Već 80 godina, odnosno posle 80 godina, ovo je vreme kako za razmišljanje, tako i za iskrenost. Ovo ne sme biti scena gde se giganti bore, dok se male zemlje čuvaju od toga. To mora da bude okrug isto, gde svi imaju glas.

Zemlje poput nas, iz globalnog juga, često su tretirane kao figure na šahovskoj tabli i vreme je da pokažemo da možemo da budemo inovatori i garanti saradnje. Možda nemamo najglasniji glas, ali često imamo najjasniju viziju, jer vidimo i istok i zapad istovremeno. Naš angažman sa svim partnerima ne znači slepo pristajanje, to znači poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i uverenje da je dijalog jači od podela. Srbija je pouzdan i predvidiv partner, ali reciprocitet je bitan. Mi ćemo braniti svoju autonomiju, baš kao što branimo i saradnju. Povelja Ujedinjenih nacija nije napisana da služi jednom trenutku u istoriji, već da izdrži zub vremena".

BROJ 2 - Ovom prilikom je najbolje da se ponovi da moja zemlja nikada neće zaboraviti svoju istoriju, svoj narod, svoje svetinje. Kosovo i Metohija su neodvojivi deo Srbije, glavni stup njenog identiteta, kulture i duhovne baštine. Za nas, Srbe, ne radi se samo o parčetu zemlje, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja više vekova unazad. Mi se brinemo ne iz moralnih istorijskih razloga, već i ljudskih. Moram da savetujem, da vam govorim o dramatičnim okolnostima u kojima žive Srbi na Kosovu svakoga dana. Njima uskraćuju osnovna ljudska prava na život, slobodu kretanja, na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pristup zaposlenju i imovini.

Žive u izolaciji, osnovna hrana i lekovi, vladaju nesuglasice, deca rastu u neizvesnosti i strahu, njihova situacija nije samo lokalna, već dodiruje savest čitave međunarodne zajednice i predstavlja test spremnosti da pomaže bespomoćnima.

BROJ 3 - Smatramo da bi naš region trebalo da gleda u budućnost, da nastavimo da radimo u korist svih građana i ekonomskih veza. Da parafraziram Indiru Gandi, ona je rekla ne možete se rukovati stisnutom pesnicom, Srbija daje svoju ruku u raširenu i posvećena je stabilnosti i bezbednosti svim onima koji imaju viziju zajedničke evropske budućnosti.

Stabilnost našeg regiona je izuzetno bitna za nas, kao garant Dejtonskog sporazuma koji smo potpisali, uvek ćemo raditi u pravcu njegove pune implementacije, poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda u BiH — Srba, Bošnjaka i Hrvata. Jednostrani akti i zloupotreba ovlašćenja suprotni su Dejtonskom sporazumu i ne dovode do mira, već do tenzija. Jedino uz dogovor naroda BiH i entiteta može se garantovati stabilnost i funkcionalnost te zemlje. Bez dijaloga i jednostranih inicijativa na koje nisu pristali svi zainteresovani, posebno inicijativa koje koriste međunarodne organizacije, korak su nazad u pravcu novih podela. Srbija će koristiti sva diplomatska sredstva da spreči te aktivnosti, jer one podrivaju regionalni dijalog, proces pomirenja i razumevanja. Nećemo klevetati i promovišaćemo regionalnu stabilnost kako bismo dali doprinos globalnoj bezbednosti.

BROJ 4 - Svet se menja i Ujedinjene nacije moraju da ostanu stub globalne stabilnosti. Reformisanje Ujedinjenih nacija nije samo institucionalni zadatak, to je moralna dužnost da se sačuva budućnost globalnog mira i pravde. Svesni smo potrebe da se reformišu Ujedinjene nacije, da se uživi taj sistem, da bi se povećao njihov kredibilitet i da bi se širio multilateralizam, kako bi naša organizacija bila efikasnija i pravičnija u odnosu na potrebe država članica.

BROJ 5 - Srbija će ostati nezavisna i prebrodiće svoje interne poteškoće, zahvaljujući svojoj tradiciji i državnosti, fokusirajući se na izgradnju prosperitetne budućnosti. Pravi suverenitet danas nije izolacija, već dostojanstvo da se može izabrati, da se pristane na nešto pod našim uslovima i da se to izabere za saradnju. Nezavisnost Srbije tu nije nikakva privilegija, već suvereno pravo, a suverenitet nije situacioni.

Bez obzira na globalne izazove, Srbija nastavlja na svom kursu, makroekonomska situacija je stabilna, ekonomija raste, što pokazuje kako opredeljenje za reforme dovodi do sjajnih rezultata. Investicije u infrastrukturu, digitalizaciju, potkrepljuju naše opredeljenje u pogledu ciljeva Ujedinjenih nacija.

