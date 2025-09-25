Slušaj vest

Nekadašnji medijski koordinator DSS i novinar Uroš Piper objavio je i prokomentarisao video na kom Miloš Jovanović priznaje da ide na N1 i Nova S samo da bi pljuvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Predsednik DSS Miloš Jovanović priznao sramotu: Zovu me i idem na N1 i Nova S samo da bih pljuvao Vučića!

"Znam kad me zovu na N1 i Nova S pa im treba neko sa nacionalne strane, dok se nisu studenti pojavili, da pljune (Vučića)", priznao je Jovanović.

On dodaje da razume da je za te dve televizije samo važno da neko pljune Vučića a da N1 i Novu S - "ne zanimaju previše nacionalni interesi".

Najšokantnije predsednik DSS (koji je stranku sveo na 1,2%) ostavlja za kraj gde priznaje: