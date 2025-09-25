Slušaj vest

Kao i prošle godine, tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i ovih dana na ulicama Njujorka, oko sedišta svetske organizacije kruže tri kamiona sa bilbordima kojima srpska dijaspora u SAD želi da skrene pažnju na tešku situaciju u kojoj žive Srbi na Kosovu i Metohiji.

U akciji podizanja svesti u američkoj i svetskoj javnosti, na video-bimovima postavljenim na tri kamiona smenjuju se snimci sa fotografijama zločina OVK, ali i oni koji prokazuju realnu situaciju u kojoj živi srpsko stanovništvo, a koje je pod stalnim prtiskom vlasti u Prištini.

U ime srpske dijaspore koja je organizovala akciju, Aleks Mitrović je rekao za da oni žele da ukažu na situaciju koja dugo traje.

"Juče je predsednik SAD Donald Tramp u obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izjavio kako je pitanje Kosova i Metohije, odnosno rat na Kosovu rešeno. Međutim, mi se danas nalazimo ispred UN-a kao predstavnici Srba, kako bismo skrenuli pažnju na realnu situaciju na Kosovu i Metohiji, koja i dalje traje. Želimo da ukažemo međunarodnoj zajednici na torturu i konstantno nasilje kojem su izloženi Srbi na Kosovu i Metohiji" rekao je Mitrović.

On je ukazao da je ovo već drugi put da organizuju ovakvu akciju, koja treba da probudi svest Amerikanaca i međunarodne zajednice u vezi sa svim onim kroz šta prolazi srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji.

Amerikanci, kaže, nisu dovoljno upoznati sa situacijom i teškim okolnostima u kojim žive Srbi na Kosovu.

"Pitanje Kosova bilo je spomenuto u, može se reći, najbitnijem obraćanju s početka generalne debate GS UN i to je prošlo bez ikakvih potpitanja, što nam dovoljno govori da ljudi nisu upućeni. Pogotovo državljani SAD. Ovom akcijom želeli smo da doprinesu da se ne zaboravi na težak položaj Srba na Kosovu", kazao je on.

"Iako su sada u Srbiji čini se podeljena mišljenja, smatram da svi možemo da se ujedinimo oko pitanja Kosova i Metohije, a to je da je Kosovo i Metohija srce Srbije, uvek je bilo i uvek će biti", naglasio je Mitrović.

