Predsednik Novog DSS Miloš Jovanović priznao je da je za televizije N1 i Nova S samo važno da gosti u emisijama pljunu predsdnika Vučića, pa samo zbog toga zovu i njega - da bude "nacionalna" figura koja kritikuje predsednika Srbije!

"Znam kad me zovu na N1 i Nova S. Pa im treba neko sa nacionalne strane, dok se nisu studenti pojavili, da pljune Vučića... Ne da pljuje, ja nisam pljuvao, nego da kritikuje. I to iz njihove perspektive verovatno tako deluje, jer njih ne zanimaju mnogo nacionalni interesi" rekao je Miloš Jovanović, otvoreno ukazujući na način na koji funkcionišu medijske strategije medija naklonjenih blokaderima.

Ova izjava postala je viralna zahvaljujući objavi bivšeg medijskog koordinatora DSS-a, Uroša Pipera.

Piper, komentarišući Jovanovićevu izjavu, kaže da je našokantnije to što "predsednik DSS (koji je stranku sveo na 1,2%) priznaje da je svestan kako funkcioniše medijska dinamika":

"I to je igra na koju možete da pristanete ili ne. Ali, pazite (ako ne pristanete) onde se nigde ne pojavljujete"   rekao je Jovanović u emisiji na kanalu Slavija info.

Jovanović je ovim ne samo ukazao na svoje medijsko pozicioniranje, već i potvrdio da pristaje na uslove igre, vrlo svesno.

