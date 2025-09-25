"Vučić uspeva da kontroliše situaciju na osnovu naših međusobnih nerazumevanja i podela! Dakle, mora postojati jasna strategija, politika nije igra, ne sme nas nositi euforija, ne sme nas nositi emocija, moramo racionalno i hladne glave donositi odluke i ne sme da nam se dogodi da propustimo šanse i prilike. A jesmo propustili određene političke prilike i momentume od početka ove godine... poput 15. marta! Propuštene su šanse jer nije bilo razgovora hladne glave o političkim potezima i kada je bila u pitanju prelazna vlada u trenutku kada je Đuro Macut postao premijer, odnosno pre toga, kada je Vučevićeva vlada pala, i kasnije kada smo govorili o izborima, izbornim listama... I sada opet dolazimo do situacije da nam vlast diktira neki ritam", rekao je Aleksić.