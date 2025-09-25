RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLJA! Aleksić o propuštenim šansama zbog studenta blokadera, još žali za 15. martom: VUČIĆ KONTROLIŠE SITUACIJU! (VIDEO)
Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS), pridružio se svojim kolegama blokaderima iz opozicionih redova u napadima na studente-blokadere, i njihove propale akcije, blokade i proteste. Alekić im je poručio da su šanse propuštene upravo zbog njih, i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić - kontroliše situaciju!
Aleksić je o tome govorio na N1.
"Vučić uspeva da kontroliše situaciju na osnovu naših međusobnih nerazumevanja i podela! Dakle, mora postojati jasna strategija, politika nije igra, ne sme nas nositi euforija, ne sme nas nositi emocija, moramo racionalno i hladne glave donositi odluke i ne sme da nam se dogodi da propustimo šanse i prilike. A jesmo propustili određene političke prilike i momentume od početka ove godine... poput 15. marta! Propuštene su šanse jer nije bilo razgovora hladne glave o političkim potezima i kada je bila u pitanju prelazna vlada u trenutku kada je Đuro Macut postao premijer, odnosno pre toga, kada je Vučevićeva vlada pala, i kasnije kada smo govorili o izborima, izbornim listama... I sada opet dolazimo do situacije da nam vlast diktira neki ritam", rekao je Aleksić.
Podsećamo, ove nedelje blokaderi iz Zeleno-levog fronta napali su studente blokadere - optuživši ih za odbijanje saradnje ali i zbog anonimnosti, a onda im je udarac uzvraćen. Naime, sa zvaničnog Iks profila Fakulteta tehničkih nauka u blokadi poručeno je da treba i opoziciju pitati za izborne liste i njihove koalicije.