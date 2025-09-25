Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić vratio se na posao pošto je početkom avgusta doživeo moždani udar uživo u jutarnjem programu. Glišić se jutros prvi put pojavio na sastanku u ministarstvu kojim rukovodi.

„Tačno 7 nedelja kasnije, ponovo smo svi na okupu. Nastavljamo još jače i energičnije zato što ne damo Srbiju", piše u opisu posta na Instagram nalogu državnog sekretara u Ministarstvu za javna ulaganja Bobana Birmančevića.

Minustar Glišić kaže da se oseća dobro.

"Rekao bih da mi pomaže u samom procesu oporavka to što radim, još uvek sam iscrpljen, usporeniji, ali mogu da završavam obaveze i trudim se da rešim svaki problem koji muči naše građane", rekao je Glišić za TV Informer.

Darko Glišić - prvi radni dan nakon oporavka Foto: Instagram Printscrean

Naglasio je da je bio beskoristan mesec dana, te da se raduje povratku obavezama.

"Dobio sam dozvolu lekara da radim nekoliko sati dnevno i jedva čekam da dobijem dozvolu da se krećem i van Beograda i da kao nekada obilazimo jedno po jedno gradilište. Potrebno je strpljenje, ali dovoljno sam sposoban da mogu da pratim i da učestvujem u rešavanju tih problema koji su bitni za naše građane. Za novi vodovod, škole, bolnice, ima dosta toga što treba da se uradi", rekao je ministar.

Darku Glišiću je početkom avgusta iznenada je pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Pink.