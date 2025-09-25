ĐURIĆ SA SAFADIJEM U NJUJORKU: O jačanju saradnje Srbije i Jordana i otvaranju ambasade u Amanu
Đurić je ukazao na dobre i stabilne političke odnose između Srbije i Jordana, istakavši da postoji jasna obostrana volja za njihovo dalje jačanje.
Posebno je naglasio značaj razvoja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, pre svega, saobraćaja i infrastrukture. Šef srpske diplomatije preneo je spremnost Srbije za intenziviranje političkog dijaloga u narednom periodu.
Đurić je pozdravio potvrdu učešća Jordana na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 koja će biti održana u Beogradu, što je ocenio kao značajan korak u jačanju ekonomske i kulturne razmene dve zemlje.
Dodao je da se očekuje i otvaranje ambasade Republike Srbije u Amanu, što će, kako je naveo, doprineti intenzivnijoj institucionalnoj saradnji i prisutnosti Srbije u regionu Bliskog istoka.
Prilikom susreta, ministri su potpisali Sporazum o ukidanju viza za nosioce službenih i diplomatskih pasoša između vlada Srbije i Jordana.
Kurir.rs/Kosovo online
BONUS VIDEO: