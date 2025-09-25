- Ovom prilikom je najbolje da se ponovi da moja zemlja nikada neće zaboraviti svoju istoriju, svoj narod, svoje svetinje. Kosovo i Metohija su neodvojivi deo Srbije, glavni stub njenog identiteta, kulture i duhovne baštine. Za nas, Srbe, ne radi se samo o parčetu zemlje, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja više vekova unazad. Mi se brinemo ne iz moralnih istorijskih razloga, već i ljudskih.