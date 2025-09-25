"ZA NAS, SRBE, NE RADI SE SAMO O PARČETU ZEMLJE" Da se naježiš: Predsednik Vučić čitavom svetu objasnio šta Srbima znače Kosovo i Metohija (VIDEO)
- Ovom prilikom je najbolje da se ponovi da moja zemlja nikada neće zaboraviti svoju istoriju, svoj narod, svoje svetinje. Kosovo i Metohija su neodvojivi deo Srbije, glavni stub njenog identiteta, kulture i duhovne baštine. Za nas, Srbe, ne radi se samo o parčetu zemlje, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja više vekova unazad. Mi se brinemo ne iz moralnih istorijskih razloga, već i ljudskih.
- Moram da savetujem, da vam govorim o dramatičnim okolnostima u kojima žive Srbi na Kosovu svakoga dana. Njima uskraćuju osnovna ljudska prava na život, slobodu kretanja, na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pristup zaposlenju i imovini.
- Žive u izolaciji, osnovna hrana i lekovi, vladaju nesuglasice, deca rastu u neizvesnosti i strahu, njihova situacija nije samo lokalna, već dodiruje savest čitave međunarodne zajednice i predstavlja test spremnosti da pomaže bespomoćnima, poručio je Vučić svetu u istorijskom govoru na Ist riveru.
Kurir.rs
