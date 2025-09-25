Slušaj vest

Dok u Njujorku traje 80. zasedanje Generalne skupštine UN, predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi niz razgovora sa svetskim liderima - od šefa Evropskog saveta do državnog sekretara SAD.

Dok Srbija gradi poziciju kroz diplomatiju, deo domaće akademske scene, prema sopstvenim izjavama, obilazi strane ambasade i ‘traži alternativu’ legitimno izabranoj vlasti.

Šta sve to znači za stabilnost zemlje i za građane? Prof. dr Aleksandra Tomić, narodna poslanica, i Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu, govorili su na tu temu za Kurir televiziju.

Govor predsednika Vučića na sednici UN

Tomić je istakla najvažniju poruku tokom govora našeg predsednika koji je odjeknuo celim svetom:

- Pre svega, mislim da je predsednik Vučić pokazao kakav je državnik sa jučerašnjim govorom. Svaki put kada ima govor u UN čujemo poruke koje se tiču očuvanja srpskih interesa, kao i to da se neće odreći naših interesa kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Svetu je dao snažnu poruku i po pitanju Republike Srpske. Mislim da je suština poziv na mir, da Beograd bude centar sveta gde bi se otvorio dijalog o miru. Svi traže neke podele i kopanje rovova, a mi želimo da ostanemo na putu mira i stabilnosti. To je zaista snažna poruka. Za nas je najznačajnije da se pitanje Kosova i Metohije raspravlja u UN.

Drecun je pričao o životu na KiM i koliko znači retorika našeg predsednika:

- Te činjenice su dobro poznate zemljama koje mogu da utiču na situaciju na Kosovu i Metohiji. Mislim da je govor predsednika Vučića izuzetno struktruisan jer obuhvata globalni plan sa fokusom na značaj očuvanja UN i reformisanju istih. Zatim, govori o regionalnom planu, i da se takav prepusti zemljama u regionu, a ne destabilizujećem uticaju velikih sila. Zatim, govori o situaciji na KiM i položaju našeg naroda i nedostupnost osnovih principa. Govori o situaciji u BiH, o unutrašnjim problemima koje imamo zbog anti srpskih pokušaja nasilnog menjanja vlasti. Najvažnije, makar po meni, jeste govor vezan za to da će Srbija da vodi samostalnu politiku.

