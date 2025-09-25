Slušaj vest

"Ljudi koji se danas bave studentskom listom, i koji su evidentno najjači politički činilac, jesu ti koji treba da naprave korak. Mi smo sve vreme njih pratili, i Narodni pokret Srbije i opozicija, od početka. Bili na protestima, tukli se s policijom, štitili ih, advokatski tim naš je radio, kao i drugih stranaka, pomagali smo i hranom i novcem, na sve moguće načine", rekao je Miroslav Aleksić na N1.

 Aleksić je u istoj emisiji poručio da su šanse propuštene upravo zbog studenata blokadera, i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić - kontroliše situaciju!

"Vučić uspeva da kontroliše situaciju na osnovu naših međusobnih nerazumevanja i podela!", rekao je između ostalog.

Podsećamo, ove nedelje blokaderi iz Zeleno-levog fronta napali su studente blokadere - optuživši ih za odbijanje saradnje ali i zbog anonimnosti, a onda im je udarac uzvraćen. Naime, sa zvaničnog Iks profila Fakulteta tehničkih nauka u blokadi poručeno je da treba i opoziciju pitati za izborne liste i njihove koalicije.

