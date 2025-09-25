Slušaj vest

Istorijsko obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku postalo je viralno, a deo govora koji je posvetio demonstracijama u Italiji, kao podrška Palestini, a koji je objavio poznati informativni kanal "Clash Report" u ovom trenutku ima preko 600.000 pregleda!

Naime, Clash Report je iz Vučićevog govora izdvojio sledeći deo:

"Veliki protesti podrške Palestini održani su ovog vikenda u Italiji. Ljudi su skandirali „Gaza, Gaza“, ali u Milanu neki nisu ni mislili na Gazu. Samo su hteli da ruše i pale ono što su Italijani stvarali vekovima, samo zato što je popularno biti protiv vlade i učestvovati u nasilju".

Podsećamo, u Milanu su 22. septembra ,tokom protesta za Gazu izbili neredi, koji su eskalirali na Centralnoj stanici gde se grupa demonstranata sukobila sa policijom.

Mladići obučeni u crno pokušali su da se probiju u stanicu metroa, uništivši ulaz u stanicu i povredivši desetine ljudi. Zbog haosa, vozovi su bili preusmereni sa Centralne stanice više od sat vremena.

U sukobima je povređeno oko šezdeset pripadnika snaga bezbednosti, od kojih je 23 prevezeno u bolnicu, dok je desetak demonstranata privedeno. Hitna pomoć je takođe pružila pomoć dvanaest učesnika povorke, starosti između 23 i 54 godine.

1/8 Vidi galeriju Neredi u Milanu Foto: DAVIDE CANELLA/ANSA

U Srbiji protesti traju već više od 10 meseci, uz učestalu primenu pirotehnike, nasilja nad policijom, fizičkih napada, uništavanja imovine... Povređeni su policajci, napadnute institucije. Svaki pokušaj policije da zaštiti red biva dočekan osudama i optužbama, jer izgleda za deo javnosti red i zakon ne važe kada su određene grupacije u pitanju. Konkretno, reč je o blokaderskom pokretu, sada pojačanom i građanima aktivistima i političarima, kojima su studenti blokaderi 28. juna dali, kako su rekli, zeleno svetlo. Iliti - dozvolu za nasilje.