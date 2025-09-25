Slušaj vest

Đulka Majstorović koja živi u Leskovcu, koja je došla u Srbiju kao izbeglica 1993. godine, zna kaka je bilo nekada, a kako se sada bolje živi. Kaže da joj mnogo znači to što Srbija podržava i misli na svoj narod, posebno kada je reč o ogrevu koji je najpotrebniji.

- 1993. godine došla sam kao izbeglica u Srbiju. Brat, otišao mi je na ratište. Samo što je otišao, poginuo je. Teške godine su bile. Bilo je situacija da nisam imala drva. Išla sam u ove orahe tu. Kupila sam krpice, klipice, tako da naložim, da napravim neku čorbicu i tako da nešto jedem, malo da se zagrejem - priča Đulka.

Đulka imala težak život Foto: Kurir

Snašla je Đulku, zbog nemarnosti, još jedna muka, razbolela se.

- Nemarnost čoveka... Nisam se obratila doktoru, nego sam opet nastavila da idem da radim, da radim, da radim... Infarkt je bio - priseća se ona.

Đulka sad ne brine zbog hladne zime Foto: Kurir

Đulka ističe i da zna kakav je život bio u Srbiji nekad, a kako se živi sad. Posebno poštuje mere držve i to što Srbija mislia na svoj narod u svakom trenutku.

- Ogrev, on je najpotrebniji, ogrev. Zime su ponekad jake i hladne. Poštujem mere predsednika Vučića sve. Uradio je mnogo za Srbiju, jer znam kad sam došla kako je bilo i šta je bilo. Sad, od miline, gde god pođeš - milina. Ništa lepše od Srbije i od svog naroda.

Srbija podržava narod Đulka Majstorović Izvor: Kurir

Jeftinija drva za one kojima je to najpotrebnije

Uz svakodnevno manje cene u prodavnicama za čak 20.000 proizvoda, uključujući i osnovne bez kojih niko od nas ne može da zamisli život, mnogima u Srbiji i te kako znači odluka države da oni kojima je to najpotrebnije dobiju drva za zimu po povlašćenim i mnogo nižim cenama.

Podsetimo, jedna od 5 važnih ekonomskih mera države za podršku građanima, koja važi od 1. septembra, jeste i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod "Srbijašuma".

Tako, za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite za kubik drva važi cena od 2.900 dinara.

Za kategorije koje obuhvataju penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i njihove porodice obezbeđeno je ogrevno drvo po ceni nižoj od 15 odsto, koja iznosi 4.478 dinara sa PDV-om po kubiku.

U treću kategoriju spada hiljadu najugroženijih domaćinstava i za njih je obezbeđeno osam besplatnih kubika uz prevoz do svakog domaćinstva.

Iznos od 5.269 dinara po kubiku je cena ogrevnog drveta za sve ostale kategorije, a koje nisu obuhvaćene po prethodnim kategorijama mera zaštite.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored mera koje su stupile na snagu 1. septembra, predstavio je i nov zakon o legalizaciji u Srbiji - "Konačno svoj na svome", koji po najpovoljnijim uslovima omogućava građanima da konačno u katastar pod svojim imenom upišu pravo svojine nad stambenim objektom koji su gradili za sebe i porodicu da imaju krov nad glavom - legalizacija kompletnog objekta za 100 evra.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je juče najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.