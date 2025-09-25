Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je sinoć na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija istorijski govor u kom je rekao da je svet je pred najsmrtonosnijim talasom nasilja od Drugog svetskog rata i da je najveći broj sukoba izbio u poslednjih sedam decenija.

- Svet se suočava sa najsmrtonosnijim talasom nasilja od Drugog svetskog rata. 2024. godine — izbio je 61 oružani sukob u 36 zemalja; najveći broj u više od sedam decenija. Širenje dezinformacija, naročito putem digitalnih platformi, raspiruje nepoverenje među zemljama, imajući za cilj izbore, trgovinske pregovore i osećanja javnosti.

- Svet je podeljen, verovali ili ne, manje dubinskim ideološkim razlikama, mnogo više emocionalnim, izazvanih rušenjem država, društava i elementarnih moralnih vrednosti. U svakom selu i zaseoku širom sveta, a posebno kod pripadnika građanske elite, bar je to bilo nekada, ko god da umre prirodnom smrću, a posebno ako strada u nesreći, ili bude ubijen, najveći deo društva osećao je obavezu da oda poštu stradalom licu, pa čak i oni koji ništa dobro o tom čoveku za njegovog života nisu mislili - rekao je predsednik tokom svog govora. 

Aleksandar Vučić na 80. zasedanju Generalne skupštine UN Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia, screenshot X

Kako je istakao, ubistvo Čarlija Kirka u Americi je pokazatelj koliko pojedini ne praštaju nekoga ko drugačije misli. 

- Danas, prisustvujemo čudu neviđenom, bolesnom izražavanju radosti što je izvršen zločin nad nevinim čovekom. Primer Čarlija Kirka to najbolje potvrđuje. Mučki je streljan samo zato što se njegovom ubici nisu dopale njegove ideje. Streljali su ga i posle smrti oni isti koji su pripremali politički i medijski teren za njegovo ubistvo. I ne čudite se što govorim o ovome više nego o velikim svetskim sukobima, jer upravo je ovakav odnos onaj koji najdublje, najjasnije razara svetsku političku zajednicu mnogo više od sukoba u kojima su akteri jasni i vidljivi.

Čarli Kirk pomen (45).jpg
Čarli Kirk Foto: CAROLINE BREHMAN/EPA

"Najveće ograničavanje sloboda drugih"

- U eri društvenih mreža, u eri slobode stigli smo do najvećih nesloboda i nedvosmislenog ograničavanja sloboda drugih. Kako je moguće da Džimi Kimel, novinar Ej-Bi-Si televizije dobije veću medijsku pažnju u SAD nego pokušaj atentata na, recimo, predsednika Trampa? Ko su ti vladari iz senke koji utiču na ključna politička kretanja i žele da upravljaju svetom i svakom zemljom pojedinačno i, gotovo po pravilu, bez narodne volje i legitimiteta? Oni upravljaju svim procesima i svima nama jer su Bogom dani, kako sami kažu, elita a ne narod koji je, valjda, nesposoban da bira svoj put. To su strašno opasne stvari, koje će voditi daljem rastakanju naših društava i naših zemalja, ali i sveukupne svetske politike - rekao je, između ostalog predsednik. 

Ceo istorijski govor predsednika Vučića na Generalnoj skupštini UN pogledajte u našem tekstu OVDE.

