Politički analitičar Avni Arifioštro je kritikovao predsednicu Kosova Vjosu Osmani zbog niza sastanaka tokom posete Njujorku, navodeći da nije održala nijedan važan bilateralni susret sa liderima zemalja koje bi mogle da priznaju Kosovo. Ističe da je Srbija, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, iskoristila priliku i pokrila sve važne tačke na Generalnoj skupštini UN, dok je Kosovo ostalo bez značajnog diplomatskog prisustva.

- Predsednica je imala veoma loše sastanke, nije imala nijedan sastanak ni sa jednom zemljom koja je blizu priznanja Kosova, ili koja bi trebalo da prizna Kosovo. Video sam prikaz sastanka sa Rubiom na koktel zabavi, na takvom koktelu uvek možete da odete i razgovarate, razmenite nekoliko reči i slikate se, ali to nije bio bilateralni sastanak. Vršilac dužnosti premijera nije učestvovao, kao ni vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova. Diplomatija na Kosovu je umrla otkako je gospođa Gervala stigla - naveo je on.

Arifi je dodao da je predsednik Srbije imao sveobuhvatne susrete sa američkim zvaničnicima.

- Srbija je tamo pokrila teren. Vučić je održao govor, dok su srpske diplomate lobirale na raznim sastancima da je Kosovo ‘Kosovo i Metohija’ i da se tu krše ljudska prava. U međuvremenu, mi uopšte nismo imali diplomatsko predstavništvo. U normalnim okolnostima, kada imamo pravu Vladu na Kosovu, sva trojica – premijer, ministar spoljnih poslova i predsednik – trebalo je da budu tamo dva ili tri dana ranije. Trebalo je da tesno sarađuju sa ambasadom kako bi kreirali agendu usmerenu na zemlje koje su u interesu Kosova i da održe konferenciju za novinare. Pogotovo nakon govora Vučića, jer mi nemamo pravo da učestvujemo u Generalnoj skupštini i da govorimo tamo. Stoga je, kroz konferenciju, trebalo razotkriti pretenzije Srbije - istakao je Arifi.

Dodatno je kritikovao Kurtija, navodeći da njegova poseta SAD više liči na učestvovanje na balu dijaspore nego na ozbiljnu diplomatsku posetu.

- Sada je premijer Kurti otišao tamo i ne znam zašto je otišao. Čuo sam da tamo postoji albanski bal. Ako je išao odavde do tamo posle Generalne skupštine da bi učestvovao na balu, onda je to u redu, u redu za njega. Ali ako je otišao tamo zato što ima sastanak u Stejt departmentu, Pentagonu ili Beloj kući sa predsednikom, kako bi trebalo, onda pozdravljam - istakao je.

Prema mišljenju političkog analitičara, Kosovo je bez diplomatije i bez Ministarstva spoljnih poslova.

- Naši ambasadori sede u kancelariji samo da bi primili platu jer nemaju šta da kažu, ponestalo im je poruka. Razlog zašto nisu otišli je taj što niko neće da se sastane sa njima - naglasio je Arifi.