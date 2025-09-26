Slušaj vest

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Duško Lopandić zlonamerno je tumačio poruke predsednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom UN i tako pokušao da obesmisli iskrene apele za neophodnost uspostavljanja dijaloga.

Komentarišući Vučićev govor na sednici Generalne skupštine UN, u kojem je, između ostalog, rekao da je čuo građane Srbije i da nudi dijalog, Lopandić je ocenio kako je to više upućeno međunarodnoj zajednici, uz opasku da sumnja da taj poziv Vučića bilo ko u našoj zemlji tretira ozbiljno.

Međutim, mnogo ozbiljniji ljudi od Lopandića su Vučićev poziv na dijalog shvatili i te kako ozbiljno.

Generalni sekretar Saveta Evrope Alen Berse izjavio je da se slaže sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je potrebno oživeti demokratski dijalog, a najavio je i skoru posetu Beogradu.

- Slažem se sa predsednikom Vučićem. Potrebno je da revitalizujemo demokratski dijalog. Vidimo se uskoro u Beogradu - objavio je Berse sinoć na društvenoj mreži Iks, nakon Vučićevog govora na sednici Generalne skupštine UN.

