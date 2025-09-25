Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom.

"Uvek dobar i otvoren razgovor sa Antoniom Guterešom sa kojim sam razmenio mišljenja o najvažnijim globalnim temama i ključnim pitanjima budućnosti sveta koji ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Razgovarali smo i o Kosovu i Metohiji, našim regionalnim prilikama i mogućim koracima u cilju prevazilaženja izazova.

Tokom razgovora sam istakao da sam sa posebnom pažnjom slušao njegovo uvodno obraćanje, kao i glavne poruke liderima današnjice o kojima svi treba da razmislimo.

Posebno smo razmotrili pitanje mesta i uloge Ujedinjenih nacija u svetu brzih i neretko kompleksnih promena, čiji uticaj prevazilazi lokalni i regionalni značaj. U tom smislu, naglasio sam da je ozbiljna, razborita, odgovorna i racionalna politika, kao i vraćanje u okvire principa Povelje UN, jedini pravi put za pravedniji i bezbedniji svet.