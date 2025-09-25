Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić direktno se uključio iz Njujorka posle susreta sa mnogobrojnim svetskim zvaničnicima.

- Imao sam razgovore sa brojnim svetskim čelnicima od trenutka kad je završen nastup na Generalnoj skupštini UN. Imao sam dvosatni razgovor sa Koštom, sa nemačkim ministrom spoljnih poslova, razgovore smo imali od jutros sa Guterešom, sa predsednikom Konga, imali smo i razgovore sa Kajom Kalas. Rekao bih dug i ozbiljan razgovor sa šeficom Evropskih spoljnih poslova i bezbednosti, imao sam razgovore i sa Lamijem. Imaćemo razgovore i sa ljudima iz tzv. nesvrstanih zemalja... - nabrojao je predsednik nakon održanih sastanaka sa mnogobrojnim svetskim zvaničnicima.

- U svim ovim razgovorima prvenstveno sa evropskim čelnicima potvrdili smo našu privrženost evropskom putu, reformama, razgovarali na izuzetno demokratski način, pa i o nekim nesuglasicama, ali nedvosmisleno smo potvrdili želju Srbije da ubrza svoj evropski put.

Foto: Pink

- Ukazao sam na težak položaj i poziciju srpskog naroda na KiM, od trenutka kad je Kurti preuzeo vlast. Govorio sam i o Ekspu, takav dijapazon razgovora...

O sankcijama NIS-u od 1. oktobra

Govoreći o sankcijama NIS-u od 1. oktobra, Vučić je rekao da je Srbija tu kolateralna šteta, te da on posle 9 meseci rešenje ne vidi.

- Od prvog oktobra imaćemo uvedene sankcije NIS-u. Rusi predstavljaju većinskog partnera u NIS-u još od 2007. ili 2008. godine, ali ćemo visoku cenu platiti mi. Bili smo izrazito korektni prema ruskim partnerima, prema američkim partnerima. Trudićemo se da budemo korektni ali ljudi će morati da znaju da ćemo da platimo izuzetno veliku cenu. Nijedna banka neće hteti da radi, onda će biti problem i sa platama, ali da vidimo, da sačekamo, možda se neko čudo desi do 1. oktobra. Čeka nas teško vreme i teška zima. Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima, da ne brinu za snabdevanje što se tiče njihovih automobila, za naše ljude koji voze kamione takođe. Sad nam se sve posle ovoga dodatno komplikuje i pravi i političke, i ekonomske i svakakve druge probleme. Borićemo se i tražiti izlaz iz jedne izuzetno teške situacije.

Foto: Pink

- Kako da napravite plan da glavom probijete zid? Levim ćoškom ili desnim? Svejedno, glava će vam biti razbijena. Trudimo se da pronađemo neki drugi put, a da to ne bude udarac u zid. Da li ga vidimo u ovom trenutku? Ne. Već 8-9 meseci se svakoga dana bavim time 24 sata, još ga nisam pronašao. Siguran sam da će mi pametnije glave od mene pomoći u pronalaženju tog plana i tog rešenja, jer šta god mi predložili ruska strana ne želi da prihvati, Amerikancima šta god predložili da ne uvedu sankcije, oni ih uvode. A mi smo mali, nema baš smisla da im postavljamo uslove.

- Vidim da je duži proces ali mogu da vidim sunčane zrake na kraju tunela. Uprkos veoma komplikovanim procedurama koje nismo mi napravili, ali to mogu da vidim. Ali za ovaj slučaj oko NIS-a, ušao sam u tunel duboko, tračak svetla ne vidim. Molim ljude bez ikakve ironije, da mi pomognu u pronalaženju rešenja, ja ga u ovom trenutku ne vidim. Ja to otvoreno priznajem, a za to se spremam već devet meseci. Ponudio sam desetine rešenja, nijedno nije bilo nekoj strani prihvatljivo.

Foto: Pink

- Sa svima smo razgovarali oko KiM. I sa Kajom Kalas, rekao bih, i na najvažnijoj večeri sinoć koju sam imao. Bila mi je velika čast sa Antoniom Koštom da razgovaram, razgovarao sam o KiM, odnosu Srbije prema EU i o svemu drugom, o tome u šta ja verujem i koje su moje ideje - rekao je Vučić.

- Gledaću da izvučem Srbiju bez "oštećenja na glavi" - rekao je predsednik.

- Bar 10 susreta mojih nismo objavili, a neko mora da se spremi za to. Ja ne mogu da se pojavim kao neki i samo da kažem "mrzim Aleksandra Vučića". Ja moram da se bavim time da li će naš narod za 5 godina imati struje ili neće, a ne da se pojavim i kažem da mrzim nekoga. Zbog toga sam nervozniji i ne mogu da ne reagujem na to, ali to je sve ljudski. U poslednjim mesecima imao sam susrete sa najmoćnijim ljudima sveta.

Istakao je da je samo Srbija imala bilateralu sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom.

- To nisu male stvari, na tome se radi. Borimo se, mala smo zemlja, mali broj ljudi. 10 ljudi u komisiji koji rade taj posao. Nemamo mi 180 ljudi kao jedna zemlja koja nije mnogo veća od nas. Ljudi misle trepneš i rešeno. Molim sve građane Srbije, pošto sam siguran da ima mudrijih i da neko sa strane može da vidi bolje, da nam pomognu.

Predsednik Vučić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Vučić je na Generalnoj skupštini UN u Njujorku održao moćan govor koji je pratio ceo svet.

Ceo istorijski govor predsednika Vučića na Generalnoj skupštini UN pogledajte u našem tekstu OVDE.

Ovogodišnje, 80. jesenje zasedanje Generalne skupštine, okupilo je najveći broj učesnika do sada, budući da učestvuje više od 150 šefova država i vlada iz celog sveta.