Lažni Kurtijev gradonačelnik Erden Atić danas je u Kosovskoj Mitrovici skupio jedva nekoliko desetina simpatizera na predizbornom skupu, a tu "masu" popunio je radnicima opštine, policajcima i kandidatima za odbornike…

WhatsApp Image 2025-09-25 at 6.14.31 PM.jpeg
Foto: Kancelarija Za Kim

Tako će Atić postati neslavni rekorder koji je bio na čelu opštine sa nekoliko procenata glasova, a sada ima još manje glasača.

Očigledno Kurtijevi posilni doživljavaju sramotu i poraz, kao i njihov gazda.

Screenshot 2025-03-31 213142.jpg
Aljbin Kurti.jpg
xxx02 EPA Almir Razic.jpg
Screenshot_10.jpg