Politika
BRUKA I SRAMOTA KURTIJEVIH POSLUŠNIKA! Lažni gradonačelnik Kosovske Mitrovice na predizbornom skupu imao jedva nekoliko desetina simpatizera (FOTO)
Lažni Kurtijev gradonačelnik Erden Atić danas je u Kosovskoj Mitrovici skupio jedva nekoliko desetina simpatizera na predizbornom skupu, a tu "masu" popunio je radnicima opštine, policajcima i kandidatima za odbornike…
Foto: Kancelarija Za Kim
Tako će Atić postati neslavni rekorder koji je bio na čelu opštine sa nekoliko procenata glasova, a sada ima još manje glasača.
Očigledno Kurtijevi posilni doživljavaju sramotu i poraz, kao i njihov gazda.
