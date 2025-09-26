Slušaj vest

U sredu je šef države održao govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih Nacija i tom prilikom poslao snažne poruke. Srbija možda nema najglasniji glas, ali često ima najjasniju viziju, jer vidi i istok i zapad istovremeno, naglasio je predsednik Vučić, u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih Nacija.

Dodao je da je naša zemlja pouzdan i predvidiv partner, ali i da će braniti svoju autonomiju. Aleksandar Vučić posebno ističe da je Kosovo i Metohija stub srpskog identiteta i njegov neodvojivi deo. Podseća i na svakodnevno nasilje kojem su izlošeni Kosovski Srbi. Podvlači i da je stabilnost i bezbednost u regionu od izuzetnog značaja.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je predsednik Vučić tim govorom pokazao kakav je ustvari državnik. I svake godine kada ima govor u UN, mi čujemo iste poruke koje se odnose na očuvanje srpskih nacionalnih interesa, da je Kosovo kolevka našeg postojanja, i samim tim da se nikada u tom međunarodnom pravu odreći naših srpskih nacionalnih interesa, kada je u pitanju Kosovo i Metohija - kaže Aleksandra Tomić, narodna poslanica.

Imajući u vidu brojne sukobe širom sveta koji su izbili od početka prošle godine, Vučić je ponudio Beograd kao mesto dijaloga. Sagovornici Kurir televizije ističu da je najvažnija poruka njegovog govora to da je Srbija slobodarska i nezavisna država:

- To je odgovor svima koji pokušavaju da koriguju pravac prvenstveno spoljne politike Srbije, naš odnos prema članstvu u NATO-u, prema BIH, odnosno Dejtonskom okviru funkcionisanja BIH, prema nepriznavanju lažne države Kosovo, prema strateškom partnerstvu sa Rusijom i sa Kinom. Voditi samostalnu, nezavisnu politiku, biti slobodna zemlja, to je bila najvažnija poruka i da ćemo se sa tim temeljom naše spoljne spoljne i unutrašnje politike boriti sa problemima koje imamo - ističe Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

A dok se šef države sastaje sa svetskim zvaničnicima, između opozicije i studenata blokadera sevaju varnice. Iz Zeleno-levog fronta optužuju studente za odbijanje saradnje, ali i zbog anonimnosti kada je reč o izbornoj listi. Sukobu u blokaderskim redovima pridružio se, između ostalih, i lider stranke Srce Zdravko Ponoš, a provokacijama nije odoleo ni predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić istakao je da je opozicija od početka protesta, pomagala blokaderima, na sve načine, uključujući i finansijski.

- Sa druge strane, jedna šarena laža koju žele da nametnu da na toj listi studentskoj će biti ljudi koji nisu članovi opozicije, a sva ta imena koja se i budu i pojavila u javnosti, na televizijama N1 i slično, su jasno i glasno stajali uz određene opozicione političke stranke. Dakle, sve je to jedna opozicija, opozicija Srbiji, ali čini mi se da je sve više parlamentarna regularna opozicija postala opozicija studentsko-blokaderskoj listi, a da blokderi postaju i sami opozicionari sadašnjim opozicionarima - rekao je Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

Nebojša Oberknežev Foto: Kurir Televizija

"PREDSEDNIK JE SVOJIM GOVOROM POKAZAO KOLIKI JE DRŽAVNIK!" Stručnjaci o glavnim porukama sa Generalne skupštine UN: Uvek ćemo braniti svoje interese! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs