VUČIĆ SE SASTAO SA ČISEKEDIJEM: Srbija i Kongo dele bogatu tradiciju saradnje, što predstavlja snažnu osnovu za dalji razvoj odnosa u različitim oblastima
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom na 80. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.
"Srdačan sastanak sa predsednikom Čilombom na kojem smo razmenili mišljenja o najvažnijim temama ovogodišnje Generalne skupštine UN.
Ponovio sam zahvalnost na principijelnom stavu DR Kongo u pogledu nepriznavanja samoproglašene nezavisnosti tzv. Kosova. Ta podrška je od izuzetnog značaja za Srbiju i pokazuje iskreno prijateljstvo i uzajamno poštovanje naših naroda.
Ponovio sam da Srbija i Kongo dele bogatu tradiciju saradnje još od vremena Pokreta nesvrstanih, koja danas predstavlja snažnu osnovu za dalji razvoj odnosa u različitim oblastima. U tom kontekstu, naglasio sam značaj reforme UN u smislu bolje zastupljenosti afričkih zemalja u ovoj organizaciji, jer se svetska politika ne sme ograničiti samo na velike i bogate zemlje.
Govoreći o bilateralnim odnosima Srbije i Konga, istakao sam da je važno da se unaprede ekonomske dimenzije našeg partnerstva – od širenja trgovinske razmene do intenzivnije saradnje u poljoprivredi i drugim oblastima, gde snaga srpskih tehnologija i kvaliteta proizvoda može da se spoji sa potencijalima tržišta i resursa u Kongu", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.