Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom na 80. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

"Srdačan sastanak sa predsednikom Čilombom na kojem smo razmenili mišljenja o najvažnijim temama ovogodišnje Generalne skupštine UN.

Ponovio sam zahvalnost na principijelnom stavu DR Kongo u pogledu nepriznavanja samoproglašene nezavisnosti tzv. Kosova. Ta podrška je od izuzetnog značaja za Srbiju i pokazuje iskreno prijateljstvo i uzajamno poštovanje naših naroda.

Ponovio sam da Srbija i Kongo dele bogatu tradiciju saradnje još od vremena Pokreta nesvrstanih, koja danas predstavlja snažnu osnovu za dalji razvoj odnosa u različitim oblastima. U tom kontekstu, naglasio sam značaj reforme UN u smislu bolje zastupljenosti afričkih zemalja u ovoj organizaciji, jer se svetska politika ne sme ograničiti samo na velike i bogate zemlje.