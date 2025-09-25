Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas tokom 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"U otvorenom razgovoru sa šeficom diplomatije Evropske unije Kajom Kalas, još jednom sam potvrdio jasnu opredeljenost Srbije evropskom putu, kao naš angažovan pristup reformskim procesima i primeni evropskih kriterijuma", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:

"Istovremeno, naglasio sam da se naša zemlja pokazala kao ozbiljan i odgovoran partner Evropske unije, spreman da aktivno doprinosi zajedničkim ciljevima, ali i da čuva svoje legitimne interese i pravo na sopstvenu političku odluku.

Posebnu pažnju posvetili smo dijalogu Beograda i Prištine. Ponovio sam našu posvećenost miru, stabilnosti i bezbednosti svih ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije, zaštiti prava i bezbednosti našeg naroda, kao i pronalaženju rešenja koja će dugoročno doprineti normalizaciji odnosa. U tom cilju, neophodan je i pojačan angažman EU i zemalja članica.