"Rusi predstavljaju većinskog partnera u NIS-u još od 2007. ili 2008. godine, ali ćemo visoku cenu platiti mi. Bili smo izrazito korektni prema ruskim partnerima, prema američkim partnerima. Trudićemo se da budemo korektni ali ljudi će morati da znaju da ćemo da platimo izuzetno veliku cenu. Nijedna banka neće hteti da radi, onda će biti problem i sa platama, ali da vidimo, da sačekamo, možda se neko čudo desi do 1. oktobra. Čeka nas teško vreme i teška zima. Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima, da ne brinu za snabdevanje što se tiče njihovih automobila, za naše ljude koji voze kamione takođe. Sad nam se sve posle ovoga dodatno komplikuje i pravi i političke, i ekonomske i svakakve druge probleme. Borićemo se i tražiti izlaz iz jedne izuzetno teške situacije".