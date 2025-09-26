Slušaj vest

Govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku bio je istorijski. Poslao je zvaničan poziv preko Stejt departmenta da predsednik Amerike Donald Tramp dođe u posetu Srbiji. I Srbija jeste mala, gotovo zanemarljivo mala u poređenju sa velikim silama, ali baš zato ovi sastanci, razgovori, direktni susreti sa najvažnijim liderima sveta, čine podvig i daju nam šansu.

O ovoj temi su u emisiji "Usijanje" govorili: Predrag Marković, istoričar i prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju.

Predrag Marković Foto: Kurir Televizija

Analiza govora predsednika Srbije

- Naš predsednik brani Ujedinjene nacije dok ih ceo svet napada. Tramp je ponizio Ujedinjene nacije u svom govoru, tako da mislim da je dobro što je Vučić zauzeo taj stav da su Ujedinjene nacije te kojima pripada budućnost. Male zemlje ne treba da drže dah već mora da se čuje njihov glas a tradicija naše zemlje je odbrana međunarodnog poretka. Mi u svim situacijama branimo međunarodno pravo i taj govor je jedno diskretno suprotstavljanje Trampu i hrabriji je nego što se misli o njemu - ističe Marković i dodaje:

Deđanski ističe da je govor predsednika Vučića ispravan, racionalan i onaj koji brani međunarodnio pravo:

- U današnjem vremenu, ko brani međunarodno pravo izaziva jezu kod svih, jer ga svi krše. Velika je hrabrost braniti međunarodno pravo godinama sa normalnim pristupom i racionalnim gledištem toga što se dešava. Time smo mi dobili to da veliki broj zemalja ne prizna Kosovo, da se blokira ulazak u međunarodne organizacije. Nama je trebalo vremena, a vreme je služilo da se okrene međunarodno mnjenje a to smo i dobili - kaže Deđanski i dodaje:

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Pre svega počev od Mađarske. Setite se pre 15 godina kakvi su bili odnosi Srbije i Mađarske. Zato je veoma važno da se poštuje međunarodno pravo. Kada se sve ovo završi, ovaj haos u svetu, svi će da se uhvate za međunarodno pravo. Tu će svi biti krivi. Ako mi popustimo u tome, mi nećemo imati ništa. Međunarodno pravo je naša prilika za budućnost. Mi ne tražimo ni od koga da podrži Srbiju, već pravo. Vučić govori ono što jeste.

Držanje međunarodnog prava je pobeda na duge staze

- Kada je bilo glasanja za Rezoluciju o Srebrenici, to je bio moralni poraz. To jeste bila knap pobeda u glasovima, ali je daleko veliki broj podržao naš stav. Pokazuje se da držanje za pravdu je jedina dobra i dugoročna opcija. Ovo što radi Izrael u Gazi je strašno, a još je strašnije što uživa ogromnu podršku Amerike - kaže Marković i dodaje:

- Nas je Amerika bombardovala zbog navodnog ubistva 30 gerilaca u selu Račak, a u Gazi je poginulo 60.000 ljudi, i žena i dece. Sve su zemlje jednake a neke su jednakije od drugih. Isplati se biti principijalan i držati se nekih osnovih načela međunarodnog pravda i politike, što naša zemlja i radi.

