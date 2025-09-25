Slušaj vest

Tiktoker, koji je bio meta brutalnih napada na neprijavljenim blokadama u Novom Sadu, obesmislio je samo jednim videom sve blokade kojima smo žrtve već skoro godinu dana.

Naime, on je ušao na plenum Fakultet tehničkih nauka (FTN) sa svojim indeksom — čime je pokazao da ima pravo kao student da prisustvuje, ali kada su ga blokaderi videli nisu bili nimali gostoprimljivi.

- Došao sam da vas prebrojim, vidim da je broj opao ispod 50, kao studenti FTN nekad ste se hvalili da vas je bilo preko 2.000, ali eto sada dovlačite ove sa strane za dnevnicu, što hoće da glume statiste - obratio se tiktoker blokaderima, na šta su krenule da pljušte uvrede.

Iako ima pravo da prisustvuje plenumu, blokaderi su ga izbacili napolje.

- Je li ste dobro? - upitao je kolege, a potom objasnio da je kolega s fakulteta i da ima pravo da prisustvuje.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Brutalni napadi

Podsećamo, tiktoker, koji je poznat po duhovitim snimcima na račun blokadera, napadnut je brutalno u Novom Sadu tokom neprijavljenih blokada — prilikom čega su mu blokaderi dovikivali, a potom počeli da ga guraju i govore pogrdne reči.

U sledećem momentu, grupa ljudi ga je opkolila, šutnula i oborila na zemlju, a potom ispolivala.

Ovo nije prvi put da je tiktoker napadnut, isti incident desio se i nedavno u Beogradu.

On je tada mirno šetao raskrsnicom Nemanjine i Kneza Miloša, kada ga je masa muškaraca opkolila i počela besomučno da ga vređa i preti. Zanimljivo je da je među “mirnim studentima” koji su se istakli u pretnjama najviše bilo tetoviranih muškaraca, kao i onih sumnjivog ponašanja koji su tiktokera gurali, saplitali i bukvalno fizički izgurivali sa svog skupa.

Nasilje je eskaliralo na samom kraju, kada ga je jedan nasilnik iz mase gurnuo pri čemu je tiktoker pao na zemlju. Kao što blokaderi vole da targetiraju sve nestomišljenike, čiji je jedini greh što ne misle kao oni, sada je vreme da “učinimo poznatim” i “nenasilne” demonstrante koji prete, vređaju, udaraju i nasrću na bilo koga ko im nije po meri! Prepoznajete li ove nasilnike koji se verovatno predstavljaju kao studenti a u video zapisu možete videti kako se u stvari ponašaju?!

