Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa lordom kancelarom, državnim sekretarom za pravdu i potpredsednikom Vlade Ujedinjenog Kralјevstva Velike Britanije i Severne Irske Dejvidom Lamijem.

- Značajan i sadržajan sastanak sa Dejvidom Lamijem, sa kojim sam razgovarao o ključnim aspektima saradnje između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, predstojećem Samitu lidera EU i Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa koji će se održati u UK, kao i o pitanjima koja opterećuju odnose u našem regionu.

Razmenili smo mišljenja i o ključnim temama ovogodišnjeg 80. zasedanja Generalne skupštine UN, a na agendi sastanka bile su i konkretne aktivnosti u smislu jačanja bilateralne saradnje i izgradnje snažnijih ekonomskih veza u oblastima od zajedničkog interesa. Istakao sam da je Srbija pokazala doslednost u promociji politike mira, stabilnosti i povezivanja, kao i da očekuje još veću podršku Ujedinjenog Kraljevstva u tim naporima.

Razgovarali smo i o konkretnim projektima i mogućnostima za investicije, koje bi donele ogromnu korist za britanske partnere, kao i još brži razvoj srpske i regionalne ekonomije.

Ponovio sam posvećenost Srbije intenziviranju dijaloga sa Ujedinjenim Kraljevstvom, čime bi se ujedno podržala dugoročna stabilnost regiona, uz poštovanje nacionalnih interesa naše zemlje - napisao je predsednik uz podeljene fotografije susreta. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSANKCIJE NIS-u OD 1. OKTOBRA Vučić iz Njujorka: Bili smo izuzetno korektni i prema američkim i prema ruskim partnerima, ali ćemo platiti visoku cenu
Screenshot 2025-09-25 193434.png
Politika"JA ĆU GLEDATI DA IZVUČEM SRBIJU BEZ OŠTEĆENJA NA GLAVI" Vučić o sankcijama NIS-u od 1. oktobra: Mi smo kolateralna šteta, posle 9 meseci ja rešenje ne vidim
Screenshot 2025-09-25 191801.png
PolitikaJASNA OPREDELJENOST SRBIJE EVROPSKOM PUTU Vučić se sastao sa Kajom Kalas: Naglasio sam da se naša zemlja pokazala kao ozbiljan i odgovoran partner EU
Screenshot 2025-09-25 191446.jpg
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA ČISEKEDIJEM: Srbija i Kongo dele bogatu tradiciju saradnje, što predstavlja snažnu osnovu za dalji razvoj odnosa u različitim oblastima
Screenshot 2025-09-25 182510.jpg