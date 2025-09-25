Slušaj vest

Govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku bio je istorijski. Takođe, predsednik Vučić poslao je zvaničan poziv preko Stejt departmenta da predsednik Amerike Donald Tramp dođe u posetu Srbiji. I Srbija jeste mala, gotovo zanemarljivo mala u poređenju sa velikim silama, ali baš zato ovi sastanci, razgovori, direktni susreti sa najvažnijim liderima sveta, čine podvig i daju nam šansu.

O ovoj temi su u emisiji "Usijanje" govorili: Predrag Marković, istoričar i prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju.

Predrag Marković Foto: Kurir Televizija

Sastanak sa Rubiom

- Trampova administracija nije mnogo zainteresovanja za spoljni svet. Nema nikakve razumnosti u tom davanju carina. Tramp je možda imao interesovanje u prvom mandatu. Carine od 35% će naneti ozbiljan udarac Pirotu i Kragujevcu. Ali, mislim da je sastanak sa Rubiom najviši nivo sastanaka koje smo imali sa ovom novom administracijom. Rubi je ipak državni sekretar spoljnih poslova. Do sada nije bilo sastanaka na tom nivou i to je ipak dobro. To je dobar znak - kaže Marković i dodaje:

- Da li će doći do sastanka sa Trampom, ne zavisi samo od nas. Tramp ne voli mnogo da putuje i za razliku od ostalih državnika sveta. On je bio sad u Škotskoj, jer je posetio svoje imanje. Ali, mislim da ne voli da napušta zemlju. Naše je da vodimo razumnu politiku, a veliki politički potezi ne moraju da imaju veze sa našim ponašanjem. Velike zemlje se nisu nikada zanimale za male. Nama se bave službenici u Stejt dipartmentu, koji su formirani u doba neprijateljstva prema Srbiji. Oni su sada na vrhuncu karijere, administracija ne može da se promeni, to je hiljadu ljudi.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

Deđanski naglašava da je rad sa Trampovom administarcijom za vreme prvog mandata doprineo Vašingtonskom sporazumu:

- Mi smo tada prvi put imali priliku da nas američka administracija sluša. Mi smo se njima pokazali kao dobar partner. Taj Vašingtonski sporazum je tek trebalo da dobije epilog, Tramp je posle toga smenjen i razorena je banka. Dolaskom na vlast demokrata sve se okrenulo i naravno da im nismo bili prioritet. Ali, mi smo u međuvremenu imali dobar odnos sa njima. Moramo da radimo sa svima koji dobacuju do vrha administracije Donalda Trampa. Njegov sin je dva puta bio u Beogradu, znači radilo se na tome ozbiljno, da bi se došlo do ove pozicije da razgovarate sa državnim sekretarom Amerike.

Dolazak Donalda Trampa u Srbiju?

- U ovom momentu mislim da je to nemoguće, sve dok ne postoji neka krucijalna stvar zbog koje bi on došao. Ako bude vrlo dobra ekonomska saradnja, možda i dođe. Strateški sporazum ćemo sada popisati sa Amerikom. Mislim da će Amerikanci ovde investirati ono što mi ne možemo.

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije u svom obraćanju iz Njujorka naveo je da se gospođa Osmani prošvercovala u zgradu, jer je od neke druge države dobila propusnicu:

- Moramo da se stavimo u glavu naših neprijatelja. Albancima je cilj kako da zamute vodu. Oni koji su im pomogli sigurno nisu naši prijatelji. To su njihovi interesi. Mi se zgražavamo na ciljevima naših neprijatelja, šta je to čudno? Bitno je što je Đurić rekao da smo mi reagovali.

