Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu jednog od vođa blokadera, bivšeg košarkaša Vladimira Štimca.

"Razni slučajevi postoje, ali nijedan nije kao Štimac", napisala je Ana Brnabić na svom profilu na mreži "X" i dodala:

"Ovaj je unikat".

Ana Brnabić je tako odgovorila na pitanje Štimca na društvenim mrežama "jel istina da je Tramp izbacio nepomenika iz sale UN".

