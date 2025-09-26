MINISTAR ĐURIĆ SA PARAGVAJSKIM KOLEGOM: Pitanje Kosova od najvišeg nacionalnog i državnog značaja za Srbiju
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Paragvaja Rubenom Ramiresom Leskanom, kojem je preneo zahvalnost na podršci te zemlje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.
Đurić je podvukao da je pitanje Kosova - pitanje od najvišeg nacionalnog i državnog značaja za Srbiju.
Ministar je preneo i spremnost Srbije za jačanje bilateralnih odnosa po svim temama od zajedničkog interesa sa, kako je rekao, prijateljskim Paragvajem.
Posebno je istakao važnost razvijanja i intenziviranja političkog dijaloga, uputivši poziv kolegi Ramiresu Leskanu da poseti Srbiju.
Prilikom današnjeg susreta, šefovi diplomatija Srbije i Paragvaja potpisali su Memorandum o razumevanju između dva ministarstva spoljnih poslova o saradnji diplomatskih akademija.