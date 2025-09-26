Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Paragvaja Rubenom Ramiresom Leskanom, kojem je preneo zahvalnost na podršci te zemlje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.

Đurić je podvukao da je pitanje Kosova - pitanje od najvišeg nacionalnog i državnog značaja za Srbiju.

Ministar je preneo i spremnost Srbije za jačanje bilateralnih odnosa po svim temama od zajedničkog interesa sa, kako je rekao, prijateljskim Paragvajem.

Posebno je istakao važnost razvijanja i intenziviranja političkog dijaloga, uputivši poziv kolegi Ramiresu Leskanu da poseti Srbiju.

Prilikom današnjeg susreta, šefovi diplomatija Srbije i Paragvaja potpisali su Memorandum o razumevanju između dva ministarstva spoljnih poslova o saradnji diplomatskih akademija.

