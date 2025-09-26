Dobar i sadržajan razgovor
VUČIĆ RAZGOVARAO SA NETANJAHUOM U NJUJORKU: Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
"Dobar i sadržajan razgovor sa Benjaminom Netanjahoum", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:
"Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa".
Ranije tokom četvrtka, predsednik Vučić je imao sastanke generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, predsednikom DR Kongo Feliksom Čisekedijem, visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Dejvidom Lamijem...
