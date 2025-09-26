Slušaj vest

Evropska narodna partija (EPP) započela je interni proces kontrole u vezi sa ulogom Srpske napredne stranke, kao dela te evropske stranke desnog centra, izvestio je N1.

Iako su Šolakovi mediji u Srbiji poslednjih dana objavljivali kako je "definitivno pukla saradnja" i da je SNS pred suspenzijom, istina je drugačija, što je potvrdio i novinar Dojče Vele.

- Ne bi se moglo reći da je ovo početak kraja SNS-a u EPP, naime ovo je uobičajena procedura i zapravo se nije desilo ništa preterano spektakularno. Tresla se brda, rodio se miš - ocenio je novinar Dojče Vele Srećko Matić.

On jasno naglašava da nikakva odluka o suspenziji SNS iz EPP nije doneta. "Za one koji to ne žele da vide, postupak suspenzije nije pokrenut, niti je u ovom trenutku realan", poručuje Matić.

Dakle, SNS ostaje deo EPP, a naslovi pojedinih "blokaderskih medija" o navodnom „definitivnom razvodu“ pokazali su se kao još jedna obična laž.

