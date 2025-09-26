Slušaj vest

Predsednik Vlade Đuro Macut rekao je da deli optimizam predsednika Republike u vezi sa rešavanjem problema legalizacije i da će danas pred Vladom biti predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnost.

"Negde od devedesetih godina mi imamo problem registrovanja objekata koji nisu legalizovani i to je proces koji je pokušan da se negde preseče 2015. i 2016. godine, ali do sada je jako mali broj slučajeva rešen, negde oko 300.000. Danas imamo preko četiri miliona takvih objekata, zapravo su u nekom stepenu neregularnosti, da bi se zapravo uknjižili i legalizovali u smislu upisa prava na tu nepokretnost", naveo je Macut.

Dodao je da se zahvaljuje Ministarstvu infrastrukture i ministarki Sofronijević koja je, kako je istakao, uložila veliki napor da taj zakon ugleda svetlo dana.

"Mi smo nedavno krenuli sa Republičkim geodetskim zavodom u celu ovu priču i formiran je konačno taj zakon koji zapravo na vrlo jednostavan način omogućava da se ono što je faktički realna situacija prevede i u svojinski deo, da zapravo svi koji maju nekretnine, nepokretnosti ili objekte koji su od tog značaja budu upisani u registar", rekao je Macut.

Naveo je da je predviđena procedura koja se rešava jednostavnom elektronskom prijavom i da se zatim ulazi u proces koji će po dobijanju saglasnosti na ovaj zakon u Skupštini, za neka dva do tri meseca, biti sproveden u delo.

"Očekujemo da možda zakon bude usvojen krajem oktobra, početkom novembra i da čitava ta procedura do kraja godine bude spremna za registrovanje prvih prijavljenih, koji imaju najčistiju dokumentaciju", istakao je Macut.

Dodao je da se nada da će predlog zakona u najkraćem roku biti uvršten u dnevni red jesenjeg zasedanja Narodne skupštine.

"Ovo je možda i jedna od istorijskih vesti. To je nešto što menja percepciju sa našom imovinom. Kakva je situacija, kakav je odnos države prema tome, da li su svi oni koji su učestvovali u tom procesu to radili, uslovno rečeno, na pravi način, da li su imali papire. Ta čitava priča o legalizaciji koja je trajala godinama i decenijama sada zapravo dobija jedan epilog koji je stvarno fascinantan i nadam se da će svi potpuno razumeti ovo i ne verujem da će postojati tako bitni momenti da se zakon dovodi u pitanje", rekao je Macut.

Sve škole i praktično svi fakulteti rade

Govoreći o situaciji u prosveti, premijer Macut je rekao da osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji u potpunosti funkcionišu.

"Mogu da kažem da sam zadovoljan i da praktično svi fakulteti na državnim univerzitetima, osim Novosadskog u nekim slučajevima, rade, da sve škole rade osim Vazduhoplovne akademije u Zemunu gde zapravo postoje odnosi između dve škole, srednje i više škole, koji se moraju razrešiti, ali suštinski će i ovo biti razrešeno u najkraćem mogućem roku", naveo je Macut.

Kada je reč o fakultetima, Macut je rekao da misli da se sa akademskom pričom u potpunosti krenulo i dodao da se odvija ispitni rok.

"Mi smo na medicini imali prošle nedelje junski ispitni rok koji je bio u velikom obimu. Mogu sa istim zadovoljstvom da kažem da su bili sjajni studenti, bar u komisiji kojom ja rukovodim. Ali, koliko sam čuo od kolega, to su studenti koji su najviše radili na sebi. Nisu čekali da prođu blokade i razne opstrukcije na fakultetima", naveo je Macut.