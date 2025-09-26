Slušaj vest

Profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut, koja podržava blokade fakulteta, priznala je da su zbog istih studenti ostali uskraćeni za podobno obrazovanje.

Gostujući na N1, ona je rekla da su profesori u ovoj situaciji pružili nedovoljno znanja studentima.

- U situaciji zaršetka školske godine u kojoj smo odista mi kao nastavnici ponudili nedovoljno znanja studentima da bi sada mogli od njih da očekujemo nešto zauzvrat - rekla je ona.

