OGLASIO SE NETANJAHU NAKON SASTANKA S VUČIĆEM: Zahvalio sam predsedniku Srbije na njegovoj podršci Izraelu da se oslobode svi taoci koje drži Hamas
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku, sa kojim je razgovarao o jačanju saradnje između Izraela i Srbije u oblasti bezbednosti i trgovine.
Netanjahu u objavi na društvenoj mreži "X" ističe da je zahvalio predsedniku Vučiću na njegovoj čvrstoj podršci naporima Izraela da obezbedi oslobađanje svih talaca koje drži Hamas – uključujući Alona Ohela, izraelskog i srpskog državljanina.
Dodaje da je Vučiću ispričao njegov razgovor sa Alonovim roditeljima, nakon okrutnog videa koji je Hamas objavio.
- Izrael se neće smiriti dok se svaki talac ne vrati kući - poručio je Netanjahu.
