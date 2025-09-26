Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku, sa kojim je razgovarao o jačanju saradnje između Izraela i Srbije u oblasti bezbednosti i trgovine.

Netanjahu u objavi na društvenoj mreži "X" ističe da je zahvalio predsedniku Vučiću na njegovoj čvrstoj podršci naporima Izraela da obezbedi oslobađanje svih talaca koje drži Hamas – uključujući Alona Ohela, izraelskog i srpskog državljanina.

Dodaje da je Vučiću ispričao njegov razgovor sa Alonovim roditeljima, nakon okrutnog videa koji je Hamas objavio.

- Izrael se neće smiriti dok se svaki talac ne vrati kući - poručio je Netanjahu.

