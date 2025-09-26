"BORKO, SEDI, KEC KO VRATA" Piper reagovao na izjavu Stefanovića: Ne očajavaj, ima posla, bićeš pomoćnik asistenta garderobera za sledeću pesmu Evrovizije
Nekadašnji medijski koordinator DSS i novinar Uroš Piper reagovao je na izjavu Borka Stefanovića, zamenika predsednika Stranke slobode i pravde, koji je posetu predsednika Aleksandra Vučića Njujorku i učešće na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nazvao "neslavnom epizodom ćaci diplomatije".
"Reče Borislav. Pardon, Borko.
Čovek promenio ime onomad, sramota ga bilo da ime lepo srpsko ime Borislav.
Gde smo bili dok je Borislav, pardon Borko vodio Ministarstvo spoljnih poslova 2007. - 2012.
1. Jednostrano proglašena nezavisnost Ksoova februar 2008. - Država Srbija i MSP u mišjoj rupi.
2. Država Srbija i MSP platili 2009. godine 900,000$ za rešenje slučaja Miladin Kovačević - Nije rešen.
3. Država Srbija i MSP hapsili Srbe i predavali Haškom tribunalu objašnjavavajući da ćemo tako ući u EU do 2012. godine - Nismo ušli.
4. Država Srbija i Borkov MSP nisu uspeli da izdejstvuju NIJEDNO povlačenje priznanja secesije Kosova do 2012. - vlast posle 2012. godine svojom uspešnom politikom obezbedila više od 20 povlačenja priznanja.
Borko, sedi KEC ko vrata!
Ipak, ne očajavaj, ima posla: Bićeš pomoćnik drugog asistenta garderobera za sledeću pesmu Evrovizije", napisao je Piper na mreži X.