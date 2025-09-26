Slušaj vest

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni.

Ovim izmenama i dopunama olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko – invalidskoj zaštiti.

Penzioneri sa penzijama do i u visini od 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime će status energetski ugroženog kupca sticati bez prijavljivanja, u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave. Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvarivaće popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2025. godine do marta 2026. godne

Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi, imaće i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko- invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Građani koji su stekli status energetski ugroženog kupca imaće i dodatni popust od pet odsto za redovno plaćanje računa za električnu energiju do 28. u mesecu tokom grejne sezone.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Procenjuje se da će, sa ovom olakšicom, penzioneri sa minimalnim penzijama i korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara tokom grejne sezone.

Takođe, energetski ugroženi kupci će ostvarivati pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.

Energetski ugroženi kupci u zavisnosti od broja članova domaćinstva mogu ostvariti umanjenje računa za određene količine električne energije tokom cele godine, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktbora do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 posto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.