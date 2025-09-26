Slušaj vest

Svađa svih protiv svih u blokaderskim redovima se nastavlja još intenzivnije! Naime, pokret Eko straža objavio je na svom zvaničnom Instagram nalogu da za predloženi zakon o zabrani eksploatacije litijuma i bora nije glasalo osam poslanika opozicije, te je optužila poslanika Stranke slobode i pravde Peđu Mitrovića da je pobegao sa glasanja.

- Za predloženi zakon nisu glasali Siniša Ljepojević, poslanik grupe MI - glas iz naroda, Branko Lukić poslanik grupe MI - snaga naroda, Miloš Jovanović, Zoran Sandić, Nenad Tomašević iz kluba Novi DSS - POKS - NADA, Šaip Kamberi i Vladimir Pajić iz kluba PSG - SDA - PDD, kao i Peđa Mitrović iz SSP - navodi se u objavi Eko straže i dodaje:

- Bivša poslanica SSP-a sada nezavisni poslanik, Sonja Pernat, iznosi dokaze da je Peđa Mitrović "pobegao" sa glasanja o Zakonu o zabrani rudarenja litijuma. Dragan Đilas je u objavi koje smo delili rekao da je borba protiv mini hidroelektrana bila greška. Sa druge strane studenti u blokadi su kao prioritetne probleme istakli rešavanje problema aerozagađenja, kao i zaustavljanje Projekta Jadar.

Podsetimo, prethodno se Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS), pridružio svojim kolegama blokaderima iz opozicionih redova u napadima na studente-blokadere, i njihove propale akcije, blokade i proteste. Aleksić im je poručio da su šanse propuštene upravo zbog njih, i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić - kontroliše situaciju!